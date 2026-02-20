Umsetzung von zwei Petitionen: Mehr Verkehrssicherheit für die Seemer Aussenwachten

Im Wohngebiet von Weierhöhe, Taa und Mulchlingen wird Tempo 30 eingeführt. Angeregt hatten dies zwei Petitionen aus der Bevölkerung. Auf verschiedenen Strecken im Gebiet der Seemer Aussenwachten wird zugunsten der Verkehrssicherheit auch ausserorts die Höchstgeschwindigkeit angepasst.

Die Aussenwachten im Winterthurer Stadtteil Seen umfassen die drei grösseren Weiler Gotzenwil, Iberg und Eidberg, sowie drei kleinere Weiler Weiherhöhe, Taa und Mulchlingen. In den drei grösseren gilt bereits Tempo 30. In den Jahren 2023 und 2024 sind zwei Petitionen zur Einführung von Tempo-30-Zonen auch in den Weilern Weiherhöhe und Taa und weitere Anliegen zur Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit bei der Stadt Winterthur eingegangen.

Tempo 30 innerorts, maximal Tempo 60 ausserorts

Ein Verkehrsgutachten im Auftrag des Tiefbauamtes kommt zum Schluss, dass die Anordnung von Tempo 30 im Siedlungsgebiet, Tempo 50 auf den kürzeren Verbindungsabschnitten und Tempo 60 auf Abschnitten der Eidbergstrasse notwendig, zweck- und verhältnismässig ist. Wesentliche Gründe sind dabei gefährliche Situationen für Schulkinder, schmale Fahrbahnbreiten, die Unterschreitung der Sichtweiten, fehlende Radstreifen sowie fehlende oder zu schmale Trottoirs.

Die Auswirkungen auf den Betrieb der Buslinie 9 wurden abgeklärt. Die Verlustzeiten sind mit vier bis sieben Sekunden gering, es sind keine zusätzlichen Massnahmen nötig. Von den Verkehrsanordnungen sind keine überkommunalen Strassen betroffen; sie fallen darum nicht unter die Bestimmungen der «Mobilitätsinitiative». Gegen die Verkehrsanordnungen kann innert 30 Tagen beim Statthalteramt des Bezirks Winterthur Rekurs erhoben werden.

Die Verkehrsanordnung samt Beilagen kann unter stadt.winterthur/planauflage eingesehen werden.

