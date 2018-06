Der Mangel an geeigneten Sitzungszimmern im Superblock ist behoben. Die im letzten August angekündigte bauliche Erweiterung wurde abgeschlossen.

Im Rahmen des Projekts «Fokus» unterzeichnete die Stadt Winterthur im Jahr 2013 mit der Axa Leben AG einen Mietvertrag für zusätzliche Büroflächen im vierten Obergeschoss an der Turbinenstrasse 16 als Reserve für die Stadtverwaltung. Im letzten August teilte die Stadt mit, dass Teile dieser Reservefläche wegen des ausgewiesenen Bedarfs nach grösseren Sitzungszimmern sowie der Notwendigkeit einer internen Verschiebung von Arbeitsplätzen ausgebaut werden. (Medienmitteilung vom 31. August 2017)

Die bauliche Erweiterung konnte inzwischen abgeschlossen werden. Im vierten Obergeschoss an der Turbinenstrasse 16 und im Erdgeschoss an der Pionierstrasse wurden zwei grosse und drei kleinere Sitzungszimmer in Betrieb genommen. Zudem entstanden neue Büroflächen für das Steueramt und die Informatikdienste. Damit sind jetzt rund drei Viertel der ursprünglichen Reservefläche im vierten Obergeschoss aktiviert.