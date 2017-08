Nach zwei Jahren Betriebsdauer im Superblock werden Teile der Reservefläche für eine Büronutzung ausgebaut. Der Ausbau erfolgt wegen des ausgewiesenen Raumbedarfs nach grösseren Sitzungszimmern sowie der Notwendigkeit einer internen Verschiebung von Arbeitsplätzen. Die Arbeiten werden noch dieses Jahr ausgeführt.

Im Rahmen des Projekts «Fokus» unterzeichnete die Stadt Winterthur am 10. April 2013 mit der Axa Leben AG einen Mietvertrag für zusätzliche Büroflächen im vierten Obergeschoss an der Turbinenstrasse 16. Diese zusätzliche Bürofläche war als Reserve für die Stadtverwaltung vorgesehen.

Die Stadtverwaltung hat den Superblock Mitte 2015 bezogen. Der Betriebsalltag hat inzwischen gezeigt, dass im Gebäude keine ausreichende Anzahl grösserer Sitzungszimmer vorhanden ist. Ein entsprechendes Bedürfnis haben nicht nur die Organisationseinheiten der Verwaltung, sondern auch die vorberatenden Kommissionen des Grossen Gemeinderates, die ihre Sitzungen ebenfalls im Superblock abhalten möchten. Da diese und weitere Raumbedürfnisse für Arbeitsplätze von Mitarbeitenden diverser Organisationsabteilungen mit der vorhandenen Mietfläche im vierten Obergeschoss an der Turbinenstrasse 16 abgedeckt werden können, hat der Stadtrat entschieden, die vorhandene Raumreserve zu aktivieren. Die Kosten für den Ausbau, die Betriebseinrichtungen und die Möblierung im Betrag von 1,322 Millionen Franken wurden vom Stadtrat als gebundene Ausgabe bewilligt.

Das Projekt sieht vor, im Erdgeschoss des Superblocks ein grosses Sitzungszimmer für rund dreissig Personen einzubauen. Im vierten Obergeschoss werden ein Grossraumbüro, zwei grosse Sitzungszimmer für rund zwanzig Personen und zwei Räume für Projektarbeit realisiert. Die neuen Sitzungszimmer können von allen Organisationseinheiten im Superblock mitgenutzt werden.