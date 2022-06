Die Stadt Winterthur hat den Ankauf eines neuen ERP*-Systems und die Projektleitung für dessen Einführung öffentlich ausgeschrieben. Nun hat der Stadtrat die Aufträge vergeben und die Projektkosten für gebunden erklärt.

In der Stadt Winterthur sind heute für die Abwicklung der Finanz- und Personalprozesse zwei unterschiedliche Applikationen im Einsatz. Da beide Systeme in wenigen Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, ist eine Ablösung notwendig. Die Stadt hat daher die Beschaffung eines neuen ERP-Systems öffentlich ausgeschrieben (vgl. Medienmitteilung vom 8. November 2021). Den Zuschlag hat die Firma OBT AG in Zürich erhalten.

Parallel dazu wurde auch die Gesamtprojektleitung für die Einführung des Systems öffentlich ausgeschrieben. Diesen Auftrag hat der Stadtrat der Firma Emineo AG in Zug vergeben.

Mit der Ersatzbeschaffung des neuen ERP-Systems wird sichergestellt, dass die heutigen Systeme auf das Ende ihres Lebenszyklus durch ein zeitgemässes System abgelöst werden, um die Finanz- und Personalprozesse weiterhin ordnungsgemäss und gesetzeskonform abwickeln zu können. Der Stadtrat hat deshalb die entsprechenden Kosten für gebunden erklärt. Die Investitionsausgaben betragen für das gesamte Projekt rund 7,1 Millionen Franken. Hinzu kommen Betriebskosten von rund 1,2 Millionen Franken pro Jahr beziehungsweise für den Betrachtungszeitraum von acht Jahren im Umfang von insgesamt rund 9,3 Millionen Franken.

Mit dieser Investition in ein strategisch wichtiges IT-System will der Stadtrat die Digitalisierung der Abläufe im Finanz- und Personalbereich vorantreiben. Die Beschaffung eines einheitlichen Systems soll zudem eine effizientere und fehlerminimierte Abwicklung der Aufgaben ermöglichen. Der Stadtrat ist überzeugt, mit OBT AG und Emineo AG die richtigen Partnerinnen für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts gefunden zu haben. Ziel ist, das neue ERP-System ab 2025 produktiv einzusetzen.