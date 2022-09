Das Sportamt Winterthur organisiert zusammen mit «Special Olympics» und sechs Winterthurer Sportvereinen am 7. September 2022 im Rahmen der Aktionstage Behin­dertenrechte einen inklusiven Sportnachmittag. Es können die Sportarten Basketball, Fussball, Handball, Kampfsport, Klettern und Unihockey ausprobiert werden. Angeleitet werden die Schnuppertrainings von Trainerteams zusammen mit Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap. An diesem Nachmittag sind alle willkommen – egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung.

In diesem Jahr werden im Kanton Zürich zum ersten Mal Aktionstage zu den Behinderten­rechten durchgeführt. Während zweier Wochen finden im ganzen Kanton verschiedene Aktionen statt, die einen Beitrag zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention leisten.

Das Sportamt Winterthur organisiert in diesem Rahmen zusammen mit «Special Olympics» und sechs Winterthurer Sportvereinen einen inklusiven Sportnachmittag. In der Sporthalle Neuhegi werden am Mittwochnachmittag, 7. September, Schnuppertrainings mit verschiedenen Posten in den Sportarten Basketball (Basketballclub Winterthur), Fussball (FC Winterthur Brühlgut), Handball (Handballclub Winterthur), Kampfsport (Ars Pugnandi), Klettern (Schweizerischer Alpen Club Winterthur) und Unihockey (Hockeyclub Rychenberg) angeboten. Angeleitet werden die Posten von Trainerinnen und Trainern aus den Vereinen sowie teilweise auch von Athletinnen und Athleten, die bereits aktiv in einem der inklusiven Sportangebote dabei sind. Attraktionen, wie eine «Endloskletterwand», sind dank der finanziellen Unterstützung des Vereins «Special Games Winterthur» möglich.

Der Anlass ist offen für alle, egal ob mit oder ohne Handicap. Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung für den Nachmittag an sportamt@win.ch erwünscht.

Mittwoch, 7. September 2022, a b 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr, Sporthalle Schulhaus Neuhegi

Detailliertere Informationen sind auf der Webseite der Stadt Winterthur sowie des Kantons Zürich Zukunft Inklusion zu finden.