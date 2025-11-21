Referenden gegen Parlamentsbeschlüsse zustande gekommen

An seiner Sitzung vom 30. Juni 2025 hat das Stadtparlament Kreditanträge zur Aufwertung des Erholungsgebiets Rosenberg (vgl. Medienmitteilung vom 18. März 2025) bewilligt. Gegen die Beschlüsse betreffend den Verpflichtungskredit von 3,16 Millionen Franken für die Neuerschliessung und Strassenverlegung im Erholungsgebiet Rosenberg via Pfadiheimweg sowie den Verpflichtungskredit von 6,9 Millionen Franken für den Neubau des Campingplatzes am Schützenweiher wurden Referenden ergriffen.

Die Referenden wurden am 26. August 2025 bei der Stadtkanzlei eingereicht (mit Nachreichungen am 2. September 2025). Es wurden 607 gültige von 664 geprüften (Erschliessung via Pfadiheimweg) beziehungsweise 605 gültige von 662 geprüften (Neubau des Campingplatzes) Unterschriften bescheinigt. Damit wurde die Schwelle von 500 notwendigen Unterschriften erreicht und die Beschlüsse werden den Stimmberechtigten der Stadt Winterthur zur Abstimmung unterbreitet. Der Stadtrat setzt den Abstimmungstermin zu einem späteren Zeitpunkt fest.