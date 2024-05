Rascher zur flächendeckenden Blauen Zone

Zahlen zur Blauen Zone

In Winterthur sind, Stand Oktober 2023, rund 2700 Dauerparkkarten im Umlauf. Zwei Drittel davon, also 1800, sind bereits heute Kombi-Karten mit Blauer Zone und Nachtparkbewilligung. Von der Umstellung betroffen sind die rund 900 Nachtpark-Bewilligungen. Bei rund 45’000 eingelösten Privatfahrzeugen liegt der Anteil der Autos, die in Winterthur auf öffentlichem Grund parkieren bei rund 6 Prozent. Im Vergleich mit anderen Städten ist das eher wenig. In Zürich parkieren 24 Prozent der Autos im Strassenraum, in Basel über 40 Prozent.