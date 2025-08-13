Pilzsaison ist eröffnet – Stadt organisiert Pilzkontrolle

Mit dem Beginn der Pilzsaison bietet die amtliche Pilzkontrolle ihre Dienste an. Sammelnde aus Winterthur und den Anschlussgemeinden können ihre Pilze zur Kontrolle ins Gewächshaus an der Hochwachtstrasse 25 vorbeibringen.

Wer unsicher ist, ob alle gesammelten Pilze auch essbar und geniessbar sind, kann diese bei der Pilzkontrollstelle in Winterthur überprüfen lassen. Eine Kontrolle ist für Pilzsammelnde aus der Stadt Winterthur und den Gemeinden Altikon, Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Dinhard, Neftenbach, Pfungen, Rickenbach, Seuzach und Wiesendangen kostenlos. Für Auswärtige ist es kostenpflichtig.

Vom 17. August bis 29. Oktober 2025 sind die Pilzkontrolleur:innen jeweils am Mittwoch und Sonntag von 16 bis 17 Uhr im Gewächshaus des Stadtgrün-Stützpunktes Büel an der Hochwachtstrasse 25 anwesend. Während der Schonzeit (kantonales Sammelverbot) vom 1. bis 10. Tag jedes Monats bleibt die Pilzkontrollstelle geschlossen.

Für interessierte Pilzsuchende aus der Region Winterthur bietet der Pilzkontrolleur Ferdinand Uehli Pilzexkursionen am Eschenberg an. Sie finden am 27. September, 15. Oktober, 19. Oktober und 31. Oktober statt. Die Exkursionen starten am Pilzkontrollstandort Büel und kosten 40 Franken pro Person. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt (Anmeldungen unter Tel. 078 620 08 25). Weitere Kurse und Exkursionen werden von verschiedenen Vereinen und Institutionen angeboten, wie beispielsweise dem Pilzverein Winterthur oder pilzkurse.ch.

Beim Sammeln der Pilze im Wald müssen die gängigen Verhaltensregeln eingehalten werden. Es gilt, Rücksicht zu nehmen auf andere Waldbesuchende, auf Pflanzen und auf Tiere, keine Spuren im Wald zu hinterlassen sowie mit Mass und nur nach vorgängiger Schulung Pilze zu sammeln. Besonders wichtig für die Wildtiere ist die Nachtruhe: In der Dämmerung und nachts sollen die Wege nicht verlassen und störendes Licht sowie Lärm vermieden werden. Signalisationen, beispielsweise zu Forstarbeit, sowie behördliche Anweisungen müssen zur Sicherheit aller eingehalten werden.

Hier die wichtigsten Regeln und Tipps für Pilzsammler:innen:

pro Person darf nur ein Kilo gesammelt werden

nur bekannte Pilze sammeln

Pilze beim Pflücken sorgfältig ausdrehen, Stiele nie abschneiden

zum Sammeln einen luftdurchlässigen Korb verwenden

Pilze vorsortiert und nach Arten getrennt bei der Kontrollstelle vorlegen

In Naturschutzgebieten ist das Sammeln von Pilzen immer verboten.

Pilzschonzeit und Sammelverbot gilt jeweils vom 1. bis 10. Tag jedes Monats

Pilze möglichst frisch und sofort zubereiten