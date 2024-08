Pilzsaison ist eröffnet – Stadt organisiert Pilzkontrolle

Pilzkontrolle im Gewächshaus Büel Die Pilzkontrolle wird an der Hochwachtstrasse 25 im Gewächshaus von Stadtgrün (Stützpunkt Büel) angeboten. Der Stützpunkt ist vom Eschenberg her einfach zu Fuss erreichbar. Mit dem Bus ist die Pilzkontrolle vom Hauptbahnhof mit den Linien 4 und 12 erreichbar (Haltestelle Breite, von dort in rund 350 Metern Gehdistanz). Zu Fuss vom Hauptbahnhof sind es rund 700 Meter Gehdistanz. Im Büel sind ausserdem genügend Parkplätze vorhanden. Mehr Informationen zum Pilze sammeln auf stadt.winterthur.ch/pilzkontrolle.