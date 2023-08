Pilzsaison ist eröffnet – Stadt organisiert Pilzkontrolle

Mit dem Beginn der Pilzsaison bietet die amtliche Pilzkontrolle ihre Dienste an. Aufgrund der grossen, letztjährigen Nachfrage finden, neben der Kontrolle, an vier Nachmittagen Pilzexkursionen statt.

Wenn die Temperaturen langsam wieder kühler werden, beginnt die beste Zeit, um im Wald Pilze zu sammeln. Wer unsicher ist, ob die gesammelten Pilze auch essbar und geniessbar sind, kann diese bei der Pilzkontrollstelle in Winterthur überprüfen lassen. Eine Kontrolle ist für Pilzsammlerinnen und -sammler aus der Stadt Winterthur und den Gemeinden Altikon, Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Dinhard, Neftenbach, Pfungen, Rickenbach, Seuzach und Wiesendangen kostenlos.

Vom 20. August bis 29. Oktober 2023 sind die Pilzkontrolleurinnen und -kontrolleure jeweils am Mittwoch und Sonntag von 16 bis 17 Uhr im Gewächshaus des Stadtgrün-Stützpunktes Büel an der Hochwachtstrasse 25 anwesend. Während der Schonzeit (kantonales Sammelverbot) vom 1. bis 10. Tag jedes Monats bleibt die Pilzkontrollstelle geschlossen.

Für interessierte Pilzsuchende aus Winterthur und den Vertragsgemeinden bietet der Pilzkontrolleur Ferdinand Uehli diesen Herbst wieder Pilzexkursionen im Eschenberg an. Sie finden am 16. September, 11. Oktober, 14. Oktober und 28. Oktober jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Exkursionen starten am Pilzkontrollstandort Büel und drehen sich rund um die Themen «Welche Pilze findet man, was ist essbar, was ist giftig?». Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen unter Tel. 052 267 52 85. Kosten: 40 Franken pro Person.

Weitere Kurse und Exkursionen werden von verschiedenen Vereinen und Institutionen angeboten, wie beispielsweise der Pilzverein Winterthur oder pilzkurse.ch.

Hier einige Regeln und Tipps für alle, die sich für das Sammeln von Pilzen interessieren:

zum Sammeln einen luftdurchlässigen Korb verwenden

pro Person darf nur ein Kilo gesammelt werden

nur bekannte Pilze sammeln

Pilze beim Pflücken sorgfältig ausdrehen, Stiele nie abschneiden

Pilze vorsortiert und nach Arten getrennt bei der Kontrollstelle vorlegen

in Naturschutzgebieten ist das Sammeln von Pilzen immer verboten

Pilzschonzeit und Sammelverbot gilt jeweils vom 1. bis 10. Tag jedes Monats

Pilze möglichst frisch und sofort zubereiten