Die Gastarife in Winterthur bleiben 2020 stabil. Der Bonus von 2,3 Prozent, den Stadtwerk Winterthur im Jahr 2019 gewährt hat, kann jedoch nicht weitergeführt werden. Die wichtigste Veränderung ist der Verzicht auf das Produkt «e-Gas.Grau» und die damit einhergehende ökologische Aufwertung des Gasverbrauchs. Zudem wechselt die Stadtverwaltung für die Versorgung ihrer eigenen Liegenschaften zu «e-Gas.Bronze».

Der Stadtrat hat beschlossen, dass Stadtwerk Winterthur ab April 2020, also ab Ende der laufenden Heizperiode, nur noch Biogas und CO2-kompensiertes Erdgas im Produktangebot führen wird. Bereits im September wurde über den Wegfall des Gasprodukts «e-Gas.Grau» informiert (vgl. Medienmitteilung vom 27. September 2019). Es ist das einzige Produkt ohne ökologische Anteile oder CO2-Kompensation. Die betroffenen Kundinnen und Kunden werden persönlich informiert. Das nächstgünstigste Produkt «e-Gas.Weiss» mit CO2-kompensiertem Erdgas ist lediglich 0,1 Rappen pro Kilowattstunde teurer. Die Mehrkosten für die Kundschaft fallen entsprechend bescheiden aus. Durch den Verzicht auf «e-Gas.Grau» werden jährlich rund 25 000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden, was dem Ausstoss von gut 6000 Einfamilienhäusern mit Gasheizung entspricht.

Unveränderte Gastarife

Die Gastarife bleiben nächstes Jahr in allen vier verbleibenden Produkten unverändert. Der Bonus von 2,3 Prozent, den Stadtwerk Winterthur dieses Jahr den Bezügerinnen und Bezügern auf dem Stadtgebiet gewähren konnte, fällt allerdings per Ende 2019 wieder weg. Grund dafür sind die gestiegenen Preise für Erdgas und Biogas an den europäischen Märkten. Zusammen mit geringfügigen Anpassungen der bundesrechtlichen Abgaben ergeben sich für die Kundschaft bei gleichbleibendem Verbrauch Mehrausgaben im tiefen einstelligen Prozentbereich.

Vorbildfunktion der Stadtverwaltung

In einem separaten Beschluss hat der Stadtrat entschieden, dass die Stadtverwaltung für gasversorgte städtische Liegenschaften künftig «e-Gas.Bronze» beziehen wird. Stichtag für die Änderung ist der 1. April 2020. Bislang gab es keine Vorgaben für die Wahl des Gasprodukts in der Stadtverwaltung. Die Mehrkosten betragen rund 50 000 Franken pro Jahr. Mit der Aufwertung des Gasprodukts wird die Stadtverwaltung ihrer Vorbildfunktion gerecht und unternimmt einen weiteren Schritt zur Erreichung der klimapolitischen Ziele der Stadt Winterthur.