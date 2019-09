So funktioniert die CO2-Kompensation Für jede Kilowattstunde CO2-kompensiertes Erdgas, das die Kundschaft verbraucht, kauft Stadtwerk Winterthur CO2-Zertifikate von «myclimate» und «South Pole». So unterstützt Stadtwerk Winterthur gezielt Projekte, mit denen dieselbe Menge an CO2-Emissionen vermieden oder reduziert wird. Zurzeit sind das ein Windkraftwerk zur ökologischen Stromerzeugung in Vietnam sowie zwei Projekte zur nachhaltigen Nutzung des Regenwalds und zur Steigerung der Energieeffizienz in Kenia und Malawi. Die von Stadtwerk Winterthur unterstützten Projekte sind nach «The Gold Standard» zertifiziert.