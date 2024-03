Neugestaltung Rudolfstrasse: Baustellenbetrieb und Änderungen für Veloparkierung

Die dritte und letzte Etappe der Neugestaltung Rudolfstrasse wird umgesetzt. Während sechs Monaten wird es eng für den Fuss- und Veloverkehr zwischen Hauptbahnhof und Neuwiesenzentrum. Als Ersatz für die teilweise aufgehobenen Veloparkplätze ist ein kostenloses Veloparking beim Kesselhaus in Betrieb gegangen.

Die Baustelle auf der westlichen Seite des Hauptbahnhofs ist bereits unübersehbar. Bis Ende Jahr wird die dritte Etappe der Neugestaltung der Rudolfstrasse realisiert. Betroffen ist die Rudolfstrasse zwischen Paulstrasse (Bioladen Rägeboge) und Einkaufszentrum Neuwiesen, sowie ein 150 Meter langer Abschnitt der Paulstrasse. Saniert und teils neu gebaut werden auch die Zugänge zur Bahnhof-Unterführung. Es ist die letzte Etappe des 2005 gestarteten Masterplans Stadtraum Bahnhof Winterthur. Ziel ist eine deutliche Aufwertung dieses zentralen Stadtraums, insbesondere für den Fussverkehr. Zudem werden zehn zusätzliche Bäume gepflanzt (siehe Medienmitteilung vom 1. September 2022).

Bis es soweit ist, müssen sich Fussgängerinnen und Velofahrer aber auf baubedingte Einschränkungen einstellen. Ab April wird auf Höhe der Gertrudstrasse (vis-a-vis Bäckerei Kuhn) sowie bei der Kreuzung Rudolf-/Paulstrasse (Bereich Rägeboge) gebaut.

Zwischen Mai und August dehnt sich der Baubereich auf die ganze Breite zwischen Gleisen und Fussgängerrampe zur Bahnhofsunterführung aus. Der Durchgang ist in dieser Zeit nur über das Trottoir auf der Höhe Rudolfstrasse 9–13 (Migros Klubschule bis Rägeboge) möglich; Velos müssen geschoben werden. Ab September ist die Rudolfstrasse wieder eingeschränkt befahrbar. Die Bauarbeiten konzentrieren sich dann auf die Zugänge zur Unterführung und Fertigstellungsarbeiten an der Oberfläche.

Neues kostenloses Veloparking Kesselhaus

Bereits ab diesem Sonntag, 24. März fallen die Veloabstellplätze in der Rudolf- und Paulstrasse weg. Während der Bauphase müssen rund 400 Veloabstellplätze verschoben oder aufgehoben werden. Pendlerinnen und Pendler müssen darum teilweise etwas längere Wege in Kauf nehmen. Temporäre Veloabstellplätze werden auf dem Kesselhausplatz und in der Paulstrasse eingerichtet. Seit Mitte März steht zudem das neue kostenlose Veloparking Kesselhaus dauerhaft zur Verfügung. Es befindet sich im Untergeschoss und ist über die bestehende Rampe und über das Einkaufszentrum Kesselhaus erreichbar. Das Parking verfügt über rund 150 wettergeschützte und videoüberwachte Abstellplätze. In der Velostation Rudolfstrasse und im kostenlosen Veloparking Esse gibt es ebenfalls genügend freie Plätze. Mit Plakaten wird auf die freien Veloabstellplätze hingewiesen.

Seit April 2024 gilt zwischen der Neuwiesenstrasse und dem Hauptbahnhof das Verkehrsregime Begegnungszone. Es gilt Tempo 20 und Vortritt für den Fussverkehr. Mehrheitlich gilt im Quartier dann ein Fahrverbot für den motorisierten Verkehr (Zubringerdienst gestattet). Die verkehrstechnische Basis dazu bildet das «Verkehrskonzept Neuwiesen 4.0» aus dem Jahr 2020.

Weitere Informationen zur Baustelle und der Veloordnung finden sich auf den Websites zur Baustelle und zur Veloparkierung am Hauptbahnhof.