Klimawoche 2022

Vom 10.-19. Juni 2022 findet in Winterthur die Klimawoche 2022 statt. Dabei wird an fünfzehn Veranstaltungen zu Themen wie Veloschnellroute, Schwammstadt, Fotovoltaik, klimafreundlichem Kochen oder Biodiversität gezeigt, wie Klimaschutz in der Stadt geplant, umgesetzt und gelebt wird. Dabei gehen die Veranstaltungen der Frage nach, wie die Anpassung an den Klimawandel aussehen kann und wie wir das Winterthurer Klimaziel «Netto Null 2040» erreichen. Gleichzeitig erhalten Interessierte Anregungen und Tipps, was sie selber anhand nehmen können für den Klimaschutz in Winterthur. Denn für die Erreichung von «Netto Null 2040» braucht es auch die Winterthurerinnen und Winterthurer, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Mehr zur Klimawoche auf stadt.winterthur.ch/klimawoche.

Interessiert am Klimacafé im Technopark? Die Teilnahmezahl ist beschränkt. Anmeldung unter klimacafe@win.ch.