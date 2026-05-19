Klimawoche: So macht sich Winterthur klimafit für die Zukunft

Ist Winterthur vorbereitet auf Hitzewellen, Starkniederschläge und Trockenheit? Worauf muss sich die Stadt einstellen und wie können wir zum Klimaschutz beitragen? Um diese Fragen dreht sich die diesjährige Klimawoche vom 5. bis 13. Juni 2026. Führungen, Kurse und Events bieten spannende Einblicke und Anregungen für den Alltag. Highlights sind die Vorstellung «So retten wir unsere Welt!» des Technoramas, die Podiumsdiskussion in der Stadtbibliothek oder der Degustations-Apéro im Restaurant Rosa Pulver. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Hitzerekorde, weniger Schneetage oder früh blühende Pflanzen: Der Klimawandel macht sich in Winterthur deutlich bemerkbar. Die Stadt muss sich an die neuen Bedingungen anpassen. Wie dies gelingen kann, zeigt die Klimawoche in einer Reihe von Veranstaltungen.

Schutz vor Hitze wird immer wichtiger

Weltweit steigen die menschgemachten Treibhausgase an – und mit ihnen die Temperaturen. Die Schweiz ist besonders stark von der Klimaveränderung betroffen. Sie erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Im Jahr 2025 war die Temperatur in der Schweiz durchschnittlich bereits 3 Grad Celsius höher als vor der Industrialisierung. In grösseren Städten wie Winterthur steigen die Temperaturen im Sommer aufgrund ihrer dichten Bebauung noch stärker an als im Umland.

Mehr grün, weniger grau

Die hohen Temperaturen stellen vor allem für ältere Menschen, Säuglinge und chronisch Kranke ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Mit geeigneten Massnahmen kann die Stadt Winterthur die Aufheizung im Sommer begrenzen und die Risiken eindämmen. Besonders wichtig sind Begrünung und Entsiegelung. Welche Projekte die Stadt plant oder bereits umgesetzt hat, zeigen verschiedene Veranstaltungen während der Klimawoche: zum Beispiel der Rundgang «Schwammstadt und -land», die Podiumsdiskussion «So machen wir Winterthur klimafit» in der Stadtbibliothek mit einem Grusswort von Stadträtin Katrin Cometta, die Infoveranstaltung «Cool bleiben!» oder die Führung durch naturnahe Lebensräume in der Stadt.

Ideen aus der Bevölkerung gesucht

Die Stadt Winterthur lädt die Bevölkerung ein, eigene Ideen einzubringen: Wie kann sich die Stadt vor extremer Hitze schützen? Wie kann sie Gesundheitsgefahren für Einwohner:innen bestmöglich vermeiden? Die Ideen können online eingereicht werden unter stadt.winterthur.ch/klimaanpassung. Unter den Teilnehmenden werden Gutscheine fürs Hallen- und Freibad Geiselweid verlost.

Technorama-Abend: Ist unsere Welt noch zu retten?

Das Programm der Klimawoche mit seinen insgesamt 17 Veranstaltungen bietet viele praktische Anregungen für den Klimaschutz im Alltag: vom Umami-Kochkurs über die Velobörse bis zum Nachtflohmarkt im Kraftfeld. Erstmals können Interessierte während der Klimawoche einen exklusiven Einblick in die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und den Ausbau des Fernwärmenetzes erhalten. Einen besonderen Höhepunkt präsentiert das Technorama zum Abschluss der Klimawoche: Technorama-Direktor Thorsten D. Künnemann und Leiter Entwicklung und Didaktik Armin Duff, nehmen das Publikum im Festsaal des Hotel Banana City mit auf die Reise zu wirkungsvollen Veränderungen für eine klimafreundliche Welt. Ganz nach dem Motto «So retten wir unsere Welt!» sind wir alle aufgefordert, einen Schritt zu mehr Klimaschutz zu machen.

Klimaschutz geht durch den Magen

Auch dieses Jahr servieren Winterthurer Restaurants den ganzen Monat Juni klimafreundliche Menüs im Rahmen der Aktion «Klima à la carte». Wer rein pflanzliche Gerichte aus der Gourmet-Gastronomie geniessen möchte, dem sei der Degustations-Apéro im Restaurant Rosa Pulver anlässlich der Klimawoche empfohlen. Teilnehmende erhalten einen Einblick in die Gault-Millau-Küche mit Häppchen zum Probieren und praktischen Infos für Kochinteressierte.

Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: stadt.winterthur.ch/klimawoche