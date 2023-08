Klimatag: Technikumstrasse wird zur bunten Promenade mit Live-Musik, Strassenfussball und nachhaltiger Bewegung

Am Sonntag, 10. September, ist die Technikumstrasse für einen Tag ganz dem Fuss- und Veloverkehr vorbehalten. Am Klimatag verwandelt sich die sonst stark befahrene Strasse in eine bunte Flaniermeile. Von 11 bis 16.30 Uhr gibt es Live-Musik, Strassenfussball und diverse weitere Aktivitäten. Besucherinnen und Besucher können viel Wissenswertes rund um die Themen nachhaltige Mobilität und Klimaschutz erfahren. Der Anlass ist Teil des Winterthurer Klimaplans für Netto-Null 2040. Nach der Premiere im letzten Jahr findet der Klimatag heuer zum zweiten Mal statt.

Ob zu Fuss, mit dem Velo, dem öffentlichen Verkehr, per E-Bike oder Trottinett: Der Klimatag steht ganz im Zeichen der klimafreundlichen Mobilität. Auf der Technikumstrasse, wo sonst fast tausend Autos pro Stunde durchfahren, kann man spielen, flanieren, klimafreundliche Transportmittel ausprobieren und Klimafragen diskutieren. Der Aktionstag ist eine Massnahme des Winterthurer Klimaplans, mit dem die Stadt Winterthur das Netto-Null-Ziel 2040 und die Bedeutung der nachhaltigen Fortbewegung ins Bewusstsein rückt.

Konzerte, Streetfood und vieles mehr

Ab 11 Uhr startet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf der Technikumstrasse. Mit der Zweimann-Band «Bastler und Grautier» und der Singer-Songwriterin Riana sorgen gleich zwei Musik-Acts für Stimmung. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher gibt es Kinderschminken, den städtischen Spielbus, ein Karussell und das musikalisch untermalte Familienyoga mit Tanja Polli und Bruno Hächler. Entlang der Technikumstrasse sind über zwanzig Partnerorganisationen, regionale Akteure und das lokale Gewerbe mit Attraktionen und Informationsständen vertreten: Vom Pumptrack, über Pop-up-Kino, Lastenveloparcours, Elektrofahrzeug-Ausstellung bis zur Netto-Null-Lounge, wo Gäste entspannt diskutieren und viel Informatives über Klimaschutz in Erfahrung bringen können. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Food-Trucks und Cargo-Velo-Bars, die mit klimafreundlichen Essens- und Getränkeangeboten aufwarten.

FC Winterthur sponsert Strassenfussball

Ein besonderes Highlight ist dieses Jahr das Strassenfussballfeld auf dem Technikumplatz, das mit Unterstützung des FC Winterthur ermöglicht wurde. Der FC Winterthur bekennt sich zum Netto-Null-Ziel der Stadt Winterthur und engagiert sich mit verschiedenen Massnahmen auch neben dem Fussballplatz für den Klimaschutz. Das Strassenfussballfeld steht bis 13 Uhr allen zum freien Spiel zur Verfügung. Anschliessend sorgt ein Plausch-Turnier der Klimaschutz­organisation Myblueplanet für Unterhaltung.

Bewegte Gespräche mit Stadträtinnen, Regierungsrat und Fachpersonen

Ergänzt wird das Programm durch fünf «Bewegte Gespräche». Die Stadträtinnen Katrin Cometta und Christa Meier, der Regierungsrat Martin Neukom sowie Fachpersonen aus der Stadtverwaltung und der Wissenschaft begeben sich mit interessierten Personen im Rahmen eines Spaziergangs auf ein «bewegtes» Gespräch. Sie diskutieren über Visionen zum Klimaschutz, die Mobilitätswende oder Massnahmen zur Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen. Für diese Gespräche ist eine Anmeldung erforderlich. Details zum Programm und zur Anmeldung finden sich unter stadt.winterthur.ch/klimatag.

Technikumstrasse von 9 bis 18 Uhr gesperrt, Busse werden umgeleitet

Von 9 bis 18 Uhr ist die Technikumstrasse am Klimatag von den Archhöfen bis zum Holderplatz autofrei. Eine Umleitung in beiden Richtungen ist via Neuwiesen-/ Wülflinger-/ Museum- und General-Guisan-Strasse signalisiert. Aufgrund der Sperrung der Technikumstrasse wird der Busbetrieb der Linien 2, 3 und 4 via Stadthausstrasse umgeleitet. Die Bushaltestelle Technikum wird in diesem Zeitraum nicht bedient. Die Linie 12 verkehrt via Untere Vogelsangstrasse zum Bruderhaus.

Denkanstoss für eine zukunftsfähige Mobilität und lebenswerte Strassenräume

Der Klimatag geht zurück auf eine Motion des Winterthurer Stadtparlaments. Heute wird rund ein Drittel der direkten CO 2 -Emissionen durch den Verkehr verursacht. Wer kurze Wege anstatt mit dem Auto mit dem Velo oder ÖV zurücklegt, tut etwas für das Klima und verkleinert den persönlichen CO 2 -Fussabdruck. Das Engagement und Mitwirken der Bevölkerung macht die Verkehrswende erst möglich.

Die Stadt Winterthur dankt allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die den Klimatag auch persönlich zu einem autofreien Tag machen und mit ihrem Besuch die Technikumstrasse in eine bunte Flaniermeile verwandeln.

Weitere Informationen zum Klimatag Winterthur 2023: stadt.winterthur.ch/klimatag