«Klima à la carte»: Kulinarischer Genuss und nachhaltige Ernährung vereint

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Vom 1. bis 30. Juni nehmen auch dieses Jahr zahlreiche Gastronomiebetriebe im Kanton Zürich und in der Stadt Aarau an der Aktion «Klima à la carte» teil und servieren klimafreundliche Menüs.

Unsere Ernährung hat einen direkten Einfluss auf das Klima: Einerseits ist die Herstellung von Lebensmitteln ressourcenintensiv – besonders aufwändige und tierische Produkte verursachen hohe Treibhausgasemissionen. Andererseits landen im Kanton Zürich jährlich rund 40 000 Tonnen essbare Lebensmittel im Abfall. Wer bewusster einkauft, kocht und isst, kann seine Umweltbilanz erheblich verbessern. Wie schmackhaft das zugleich ist, zeigen zahlreiche Gastronomiebetriebe im Rahmen der Aktion «Klima à la carte».

Nachhaltige Küche – genussvoll und kreativ

Während des Aktionsmonats bieten die teilnehmenden Gastronomiebetriebe klimafreundliche Menüs an und markieren sie auf der Menükarte. Damit ist auf einen Blick ersichtlich, welche Gerichte sich durch einen tiefen CO 2 -Abdruck auszeichnen – was auch für die alltägliche Küche zu Hause inspirieren kann. Im Kanton Zürich sowie in den Städten Winterthur und Aarau findet die Aktion dieses Jahr zum dritten Mal statt. Für die Stadt Zürich ist es bereits die fünfte Durchführung.

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