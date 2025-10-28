Information zur städtischen Abstimmungsvorlage vom 30. November 2025

In der Stadt Winterthur wird am 30. November 2025 nur über eine kommunale Vorlage abgestimmt (Neue Zuständigkeit für die Festlegung der Anzahl der Wahlbüromitglieder). Zur Vorlage wird keine Medienkonferenz durchgeführt. Interessierte Medien können sich für die Berichterstattung im Bedarfsfall an die Stadtkanzlei wenden.

Bisher legte das Stadtparlament die Anzahl der Mitglieder des Wahlbüros fest. Aufgrund einer kantonalen Gesetzesrevision ist dies nicht mehr zulässig. Die Gemeinden müssen sich deshalb entscheiden, ob sie die Anzahl in der Gemeindeordnung selbst regeln oder diese Aufgabe dem Stadtrat übertragen wollen. Es wird beantragt, dass der Stadtrat die Anzahl festlegen kann.

Das Stadtparlament hat das Geschäft «Neue Zuständigkeit für die Festlegung der Anzahl der Wahlbüromitglieder» mit 53 zu 0 Stimmen gutgeheissen.

Auf die Durchführung einer Medienkonferenz wird verzichtet. Interessierte Medienschaffende können sich für die Berichterstattung im Vorfeld bei Bedarf an die Stadtkanzlei wenden (kommunikation@win.ch).

Auch am Abstimmungssonntag vom 30. November 2025 findet keine Medienkonferenz statt. Interessierte Medienschaffende können ihre Anfragen für allenfalls benötigte Ausführungen an die Stadtkanzlei (kommunikation@win.ch) richten.

Die Abstimmungszeitung ist bereits aufgeschaltet unter stadt.winterthur.ch