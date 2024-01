«Infodesk» neu auch in den Quartierbibliotheken

Das städtische Angebot «Infodesk» wird erweitert. Ab dem 18. Januar 2024 erhalten Menschen mit Migrationsgeschichte in den Quartierbibliotheken in Töss, Wülflingen und Hegi eine Anlaufstelle bei Fragen zum Leben in Winterthur und der Schweiz.

Im Mai des letzten Jahres wurde der «Infodesk im Superblock» eröffnet (Medienmitteilung). Dank der Kooperation zwischen dem Amt für Stadtentwicklung und den Winterthurer Bibliotheken findet dieses städtische Angebot nun in den Quartierbibliotheken Töss, Wülflingen und Hegi eine Erweiterung.

Wie schon der Pilot im Superblock vermittelt der «Infodesk im Quartier» relevante Informationen zu den Themen Wohnen, Einbürgerung, Spracherwerb, Ausweise und Aufenthalt, Arbeit, Gesundheit, Finanzen, Aus- und Weiterbildung sowie Rassismus und Diskriminierung. Dabei richtet er sich vor allem an Menschen mit Migrationsgeschichte. Das Angebot ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung während der bedienten Bibliotheksöffnungszeiten genutzt werden. Bei komplexen Fragestellungen werden die Ratsuchenden an die richtige Fachstelle weitergeleitet.

Die Eröffnung der «Infodesks im Quartier» erfolgt im Einklang mit dem Ziel der Stadt Winterthur, sozialräumliche Entwicklungen in den Quartieren zu fördern. Das entspricht dem Prinzip der «5-Minuten-Quartiere», welches den Winterthurerinnen und Winterthurern künftig möglichst viele Anlaufstellen in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung bieten will.

Die «Infodesks im Quartier» nehmen ihre Arbeit am 18. Januar 2024 auf.