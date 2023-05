Heute ist der Infodesk, eine niederschwellige Beratungsstelle für die Winterthurer Bevölkerung, feierlich eröffnet worden. Das neue städtische Angebot des Amts für Stadtentwicklung bietet allen Personen, die in Winterthur leben, kostenlos und ohne Voranmeldung Informationen und Kurzberatungen zu Themen wie Spracherwerb, Einbürgerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen, Rassismus- und Diskriminierung an. Damit kann eine Angebotslücke geschlossen werden.

Die Stadt Winterthur hat gemäss Ausländer- und Integrationsgesetz den Auftrag, Ausländerinnen und Ausländer über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Schweiz zu informieren und zu beraten, aber auch die ansässige Bevölkerung über die Integrationspolitik und die besondere Situation von Ausländerinnen und Ausländern ins Bild zu setzen. Das respektvolle Zusammenleben einer vielfältigen Gesellschaft setzt denn auch den Zugang zu relevanten Informationen im Bereich Migration/Integration für alle in der Stadt Winterthur lebenden Personen voraus. Um am Leben partizipieren zu können, brauchen aus dem Ausland Zugewanderte Orientierungspunkte. Ein solcher soll der heute neu eröffnete Infodesk sein. An der Pionierstrasse 11 erhalten alle Personen, die in Winterthur leben, zukünftig kostenlos und ohne Voranmeldung Informationen und Kurzberatungen zu Themen wie Spracherwerb, Einbürgerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen, Rassismus- und Diskriminierung. Bei komplexen Fragestellungen werden die Personen an entsprechende Fachstellen weitervermittelt.

Hör- und Sprachrohr

Der Infodesk funktioniert aber nicht nur als Beratungsstelle, sondern nimmt wie ein Seismograph auch Anliegen und Problemstellungen der Unterstützung suchenden Bevölkerung auf, evaluiert und bearbeitet sie. Anfangs 2024 wird das Konzept Infodesk dann dank einer Kooperation mit den Winterthurer Bibliotheken auch in ausgesuchten Standorten von Quartierbibliotheken in Betrieb genommen werden. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen niederschwellig in ihren Quartieren Zugang zu relevanten Informationen zu ermöglichen.

Welcomedesk

Ergänzt wird das neue Angebot des Infodesk durch den ebenfalls neu konzipierten Welcomedesk. In einem stündigen, kostenlosen Begrüssungs- und Informationsgespräch, das in verschiedenen Sprachen angeboten wird, erhalten neuzugezogene Ausländerinnen und Ausländer die wichtigsten Informationen über das Leben in der Schweiz und in Winterthur. Das soll sie dabei unterstützen, sich möglichst schnell und einfach zurechtzufinden und integrieren zu können.