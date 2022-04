Vom 2. bis 18. September 2022 finden in Winterthur die zweiten «Aktionstage für Respekt und Vielfalt!» statt. Noch bis Mitte Mai können sich interessierte Vereine, Organisationen und Privatpersonen bei der Stadt melden, wenn sie mit eigenen Projekten an den Aktionstagen teilnehmen wollen.

Letztes Jahr fanden die «Aktionstage für Respekt und Vielfalt!» erstmalig in Winterthur statt. In zahlreichen Veranstaltungen wurde den Besucherinnen und Besuchern aufgezeigt, wie verbreitet Diskriminierung, Rassismus und Sexismus in der Schweiz heute noch sind und welche Möglichkeiten bestehen, sich aktiv dagegen zu wehren. Denn fest steht: Diskriminierung, Rassismus und Sexismus behindern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das respektvolle Zusammenleben in der Vielfalt aber ist ein zentrales Element des Lebens in der Grossstadt Winterthur.

Damit dem interessierten Publikum auch bei der zweiten Ausgabe der «Aktionstage für Respekt und Vielfalt!» ein vielfältiges Programm geboten werden kann, ruft die Stadt Vereine, Organisationen und Privatpersonen auf, Projekte einzureichen, die sich mit den Themen Rassismus, Diskriminierung und Sexismus auseinandersetzen. Die Anmeldefrist für die Projekteingabe endet am 15. Mai 2022. Die vier städtischen Fachstellen Integrationsförderung, Brückenbauer, Diversity Management sowie Extremismus und Gewaltprävention werden anschliessend aus den Eingaben passende Projekte auswählen, die mit je 1000 Franken unterstützt werden. Zusammen mit Aktivitäten der Stadt bilden sie dann das Programm der zweiten «Winterthurer Aktionstage für Respekt und Vielfalt!».

Mehr Informationen zu den «Aktionstagen für Respekt und Vielfalt!» unter stadt.winterthur.ch/respekt.