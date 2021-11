Pflege- und Betreuungsangebote

− Anzahl stationärer Plätze in städtischen Alterszentren erhalten

− Anteil der städtischen Spitex an der ambulanten Gesamtversorgung beobachten

− Anteil der städtischen Alterszentren an der stationären Gesamtversorgung beobachten

− Nach temporären Aufenthalten Rückkehr nach Hause fördern

− Optimierungspotenzial städtisches Tageszentrum Adlergarten prüfen

− Mitfinanzierung städtisches Tageszentren Adlergarten prüfen

− Bedarf von Unterstützungsangeboten in der Nacht klären

− Städtisches Angebot an Wohnungen mit Service im mittleren und unteren Preissegment an bestehenden Standorten ausbauen

− Präventive Gesundheitsberatung einführen und evaluieren