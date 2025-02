Frische Ideen für Wülflingens Zentrum

Der Studienauftrag Neugestaltung Strassenraum Lindenplatz ist abgeschlossen. Die Jury hat aus drei Vorschlägen das Konzept «Im Kern mehrere Plätze» des Teams Studio Vulkan ausgewählt. Es soll nun zu einem realisierbaren Projekt konkretisiert werden. Alle Ergebnisse des Studienauftrags werden ab heute, 28. Februar, im Saal des Kirchgemeindehauses Wülflingen ausgestellt. Zeitgleich findet eine Online-Bevölkerungsbefragung statt.

Schon lange ist klar: Am Lindenplatz, im historischen Zentrum Wülflingens, muss etwas geschehen. Die verkehrlichen Anforderungen an den Platz werden immer komplexer, und dieser wichtige Ort kann sein Potenzial als Zentrum und Treffpunkt des Quartiers nicht entfalten.

Drei unabhängige Planungsteams bestehend aus den Fachbereichen Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung und Tiefbauingenieurwesen haben im Rahmen eines Studienauftrags nach Lösungen für eine Gestaltung gesucht, die den Anforderungen des Verkehrs und der verschiedenen Nutzungen gerecht werden, aber auch die Aufenthaltsqualität erhöhen (Medienmitteilung vom 16. Oktober 2023). Im November 2024 hat die Jury das Projekt «Im Kern mehrere Plätze» des Teams um das Studio Vulkan, zusammen mit Raum8vier (Verkehrsplanung) und B+S AG (Tiefbau) zum Sieger gekürt. Es wird nun zu einem realisierbaren Projekt weiterbearbeitet.

Ein Platz, der die Wülflingerstrasse überbrückt

Das Siegerprojekt überzeugt aus Sicht der Jury, indem es eine klare Veränderung des Erscheinungsbilds des Wülflinger Zentrums vornimmt. Der Lindenplatz wird gross gedacht, von der Kirche über die Wülflingerstrasse hinweg bis zur Eulach. Um die trennende Wirkung der viel befahrenen Wülflingerstrasse zu mildern, soll im Bereich des Lindenplatzes eine Begegnungszone angeordnet werden. Der Fussverkehr hat hier Vortritt. Auf diese Weise wird das Gebiet als zusammengehöriger Stadtraum erlebbar.

Der eigentliche Lindenplatz erhält zusätzliche Bäume und wird teilweise entsiegelt. Die Eulach wird neu dank einer Treppe bis zum Wasser zugänglich. Das ermöglicht den Zugang zum Wasser. Die Jury lobt, dass im Projekt «Im Kern mehrere Plätze» viel Innovationskraft und Potenzial für Entwicklung steckt, es aber auch die nötige Flexibilität aufweist. So sind für Gastronomie und Supermarkt weiterhin Parkplätze auf dem Lindenplatz möglich, und eine durchdachte Führung der Veloroute via Eulachstrasse-Wieshofstrasse anstatt über den Lindenplatz führt zu einer Entflechtung der Verkehrsströme, was allen Verkehrsteilnehmer:innen zu Gute kommt.

Durch die Entsiegelung und Begrünung der Plätze sowie die Umverteilung des Strassenraums zugunsten des Fuss -und Veloverkehrs leistet die Neugestaltung einen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Gegenvorschläge zu den im Juni 2024 angenommenen Gegenvorschlägen zu den «Stadtklima-Initiativen» (Medienmitteilung vom 22. November 2024).

Ausstellung und Online-Befragung

Heute Abend, 28. Februar ab 17 Uhr, wird das Siegerteam sein Konzept bei der Eröffnung der Ausstellung im Saal des reformierten Kirchgemeindehauses Wülflingen am Lindenplatz 14 vorstellen. Auch die anderen Projekte und die Entscheidung der Jury werden erläutert. Die Ausstellung bleibt bis 17. März zugänglich. Parallel dazu findet eine digitale Bevölkerungsumfrage statt. Für eine erfolgreiche weitere Vertiefung des Projekts sind Rückmeldungen aus der Bevölkerung wichtig. Anschliessend wird das Siegerprojekt vertieft und punktuell überarbeitet. Der bereits stattgefundene Austausch mit den betroffenen Grundeigentümer:innen wird dabei noch weiter intensiviert, so dass diese eng in den Prozess miteinbezogen werden können. Die Umsetzung könnte ab 2030 erfolgen.