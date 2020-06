Morgen Samstag, 6. Juni, erfolgt der verspätete Saisonstart der städtischen Freibäder. Auch das Hallenbad Geiselweid und die Saunas in den Freibädern Wolfensberg und Wülflingen sind wieder eingeschränkt zugänglich. Im Hallenbad Geiselweid werden wieder Aquafitnesslektionen angeboten.

Aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns musste der geplante Freibadsaisonstart von Anfang Mai auf den 6. Juni verschoben werden. Nach den durch den Bundesrat bekanntgegebenen Lockerungsmassnahmen dürfen die Bäder dann unter Einschränkung der Besucherzahl wieder öffnen. Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gilt für Freizeiteinrichtungen wie Bäder eine Beschränkung von einer Person pro 10 m

2. Das ergibt für die Freibäder in Winterthur maximale Kapazitäten zwischen 800 Personen für das Freibad Wolfensberg und 1800 Personen für die grösste Anlage in Töss. Die Zählung erfolgt jeweils direkt über das Kassensystem am Eingangsdrehkreuz.

Einschränkungen beim Hallenbad Geiselweid

Für das Hallenbad Geiselweid liegt die Gesamtkapazität bei 135 Personen. Damit auch die Kurse der Schwimmschulen, die Aquafitnesslektionen und die Vereinstrainings stattfinden können, werden die Öffnungszeiten für die Individualgäste folgendermassen eingeschränkt: Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag schliesst das Hallenbad bereits um 17.00 Uhr und am Samstag öffnet es erst ab 13.00 Uhr. Für das Hallenbad und das Freibad Geiselweid werden die aktuellen Belegungszahlen zudem live auf der Website angezeigt. So können Kundinnen und Kunden schon zu Hause abschätzen, ob es noch freie Kapazität hat oder nicht. Das freie Wechseln zwischen Freibad und Hallenbad Geiselweid wird nicht möglich sein.

Öffnung der Saunas in den Quartierbädern

Die Saunas im Freibad Wolfensberg und im Schwimmbad Wülflingen öffnen ebenfalls am 6. Juni, diejenige im Freibad Töss am 15. Juni. Die maximalen Belegungszahlen, insbesondere in den Schwitzkabinen, müssen aber auf drei bis sechs Personen eingeschränkt werden.

Aquafitnesslektionen im Hallenbad Geiselweid

Die beliebten Aquafitnesslektionen im Hallenbad Geiselweid können mit beschränkter Teilnehmerinnenzahl ebenfalls wieder angeboten werden. Die Details dazu sind unter www.aquafitness.winterthur.ch veröffentlicht.

Verkürzter Saison-Sportpass und Verlängerung der Jahressportpässe

Für die verbleibende Freibadsaison vom 6. Juni bis im September wird ein verkürzter Saison-Sportpass-Basis für vier Monate angeboten. Die Jahressportpässe werden automatisch um die Dauer der Schliessung während des Lockdowns verlängert (vgl. Medienmitteilung vom 20. Mai).