Aufgrund der Covid-19-bedingten Schliessung der Sportpass-Anlagen werden die gültigen Jahres-Sportpässe um die Dauer der Schliessung verlängert. Für die verkürzte Freibadsaison – voraussichtlich erst ab 8. Juni bis Ende September –, wird ein Vier-Monate-Sportpass-Basis angeboten.

Per Verordnung durch den Bundesrat mussten aufgrund der Coronapandemie ab Mitte März alle Sportanlagen und Bäder geschlossen werden. Seit dem 11. Mai sind die privaten Sportpass-Anlagen «Skillspark» und «Kletterhalle 6aplus» unter strengen Schutzauflagen wieder für alle geöffnet. Das Hallenbad Geiselweid ist seither für die Trainings der Wassersportvereine wieder nutzbar. Ab dem 25. Mai öffnet das Olympiabecken im Freibad Geiselweid für individuelles Streckenschwimmen für gleichzeitig maximal 25 Personen. Voraussichtlich ab dem 8. Juni öffnen alle Freibäder und das Hallenbad für die Öffentlichkeit. Dieser Öffnungstermin ist allerdings noch vom entsprechenden Bundesratsentscheid am 27. Mai abhängig.

Verkürzter Saison-Sportpass

Für die verbleibende Freibadsaison vom 8. Juni bis im September wird ein verkürzter Saison-Sportpass-Basis für vier Monate angeboten. Der Preis berechnet sich prozentual aus dem üblichen 5-Monate-Pass und beträgt für Erwachsene 94 Franken (118 Franken für 5 Monate), Jugendliche 70 Franken (88 Franken), Kinder 47 Franken (59 Franken).

Automatische Verlängerung Jahres-Sportpässe

Die privaten Anlagen «Skillspark» und «Kletterhalle 6aplus» haben ihre Jahreskarten «Sportpass-Trend» und «Sportpass-Climb» für ihre Kunden bereits um die Dauer der Schliessung vom 17. März bis 10. Mai (55 Tage) verlängert oder werden dies noch tun. Die Jahres-Sportpässe-Basis (Hallen-, Freibäder und Eissportanlagen) sowie die Jahres-Sportpässe-Relax (Hallen-, Freibäder, Eissportanlagen und Saunas) werden automatisch um die Dauer der Schliessung vom 14. März bis 7. Juni (total 86 Tage) verlängert.

Rückerstattung abgelaufene Sportpässe

Sportpässe, die während des Lockdowns abgelaufen sind, werden anteilmässig rückerstattet und wenn möglich an einen neuen Sportpass angerechnet. Das ist an der Kasse des Hallenbads Geiselweid oder im Sportzentrum Eselriet in Effretikon möglich.