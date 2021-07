Praxisbeispiel: Kollege verfällt Verschwörungstheorien Ein junger Mann meldet sich bei der FSEG. Er sorgt sich um einen guten Freund, der in letzter Zeit zunehmend verschwörungstheoretische Medieninhalte konsumiere, teils mit rechtsextremem Hintergrund, und diese Standpunkte immer stärker vertrete. Sein Freund habe sich in der letzten Zeit sehr stark verändert. Früher geliebten Hobbys gehe er nicht mehr nach und er äussere sich sehr abschätzig gegenüber Mitmenschen, die nicht sein Weltbild teilen. So kam es dazu, dass er sich zunehmend mit gleichdenkenden Personen in einer neuen Gruppierung trifft und Kontakte zu früheren Freunden abbreche. Gewaltverherrlichende Aussagen mache der Freund zwar nicht, er erstarre aber zunehmend in seinen absoluten Ideen und mache auch antisemitische (judenfeindliche) Äusserungen. Der Ratsuchende weiss nun nicht genau, wie er sich verhalten soll. Wie soll er auf die Äusserungen des Freundes reagieren? Soll er mit der Familie des Freundes Kontakt aufnehmen und sich mit ihr über die Beobachtungen austauschen? Wie stark soll er sich überhaupt in der Sache engagieren? Die FSEG macht mit dem jungen Mann eine Situationsanalyse und klärt mit ihm seine Rolle und Position im Konflikt. Es ist zwar richtig, dass der Ratsuchende auf die judenfeindlichen Äusserungen reagiert und einen klaren Standpunkt gegen rassistische oder extremistische Äusserungen einnimmt, dennoch wäre eine Kontaktaufnahme mit der Familie verfrüht, weil sehr schwer abzuschätzen ist, was dieses Eindringen in die intime Privatsphäre des Freundes für die Beziehung bedeuten würde. Die FSEG bespricht mit dem Ratsuchenden, auf welche Weise er mit seinem Freund Kontakt halten kann und wie er die geäusserten Verschwörungsmythen kontern könnte. Der Ratsuchende ist entlastet und froh um den vertraulichen Austausch.