Elektrifizierte Linie 5 und verdichteter Fahrplan

Der Fahrplanwechsel fällt dieses Jahr auf den Sonntag, 15. Dezember. Die grösste Neuerung in Winterthur betrifft die Elektrifizierung der Buslinie 5. Zudem ändert sich der Fahrplan auf der Linie 2 infolge der Eröffnung der Schlaufe beim Schloss Wülflingen. Die Linie 7 verkehrt in der Hauptverkehrszeit im 7,5-Minuten- anstatt im 10-Minuten-Takt. Und die Bruderhaus-Linie 12 verkehrt neu ganzjährig.

Ab dem 15. Dezember 2024 gilt der neue Fahrplan des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz. Der Verkehrsrat des ZVV hat die vorgeschlagenen Änderungen für das ZVV-Gebiet mittlerweile genehmigt. Das betrifft auch die Stadt und Region Winterthur. Fahrgäste sollten sich deshalb frühzeitig mit dem neuen Fahrplan auseinandersetzen, da sich Fahrplanzeiten verschieben können.

Trolleybusse auf der Linie 5

Für Stadtbus Winterthur betrifft die wichtigste Änderung die Linie 5 – wobei sich nicht der Fahrplan, sondern der Fahrzeugeinsatz ändert. Wie bereits mitgeteilt kommen neu Trolleybusse zum Einsatz, welche einen Teil der Strecke mit Oberleitung und einen Teil im Batteriebetrieb fahren (Medienmitteilung vom 4. April 2024). Damit macht Stadtbus Winterthur einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Fahrbetriebs. 2024 kommen sechs neue Gelenktrolleybusse der Firma Hess zur Flotte hinzu und 2025 nochmals sechs weitere. Gleichzeitig plant Stadtbus Winterthur die Ausmusterung älterer Dieselbusse.

Wendeschlaufe Schloss bringt Verbesserung

Die bisherige Buslinie 2E wird in Buslinie 22 umbenannt und kann neu beim Schloss Wülflingen wenden. Damit verliert sie nicht mehr neun Minuten auf jeder Fahrt, weil sie bis an die Endhaltestelle in Wülflingen fahren muss, um zu wenden. Auch die neue Dosieranlage beim Knoten Schloss bringt eine Verbesserung mit sich (Medienmitteilung vom 31. Mai 2024). Von dieser profitieren neben den Linien 2 und 22 auch die Überlandlandlinien 670, 671 und 674. Der Takt auf der Linie 2 ist während der Hauptverkehrszeit neu auf 7,5 Minuten anstatt 6 Minuten angelegt, jener der Linie 22 ebenfalls auf 7,5 Minuten anstatt 15 Minuten. Insgesamt steigt die Fahrgastkapazität zwischen Schloss und Waldegg damit um 15 Prozent.

Bruderhaus ganzjährig mit Bus erreichbar

Ab dem Fahrplanwechsel verkehrt die Buslinie 12 neu das ganze Jahr über. Bisher war das nur zwischen März und Oktober der Fall. Die Betriebstage Mittwoch, Samstag und Sonntag hingegen ändern sich nicht. Auch die Abfahrtszeiten bleiben gleich.

Verdichtung auf der Linie 7

Eine weitere Verbesserung betrifft die Linie 7. Sie verkehrt während der Hauptverkehrszeit, also von 6 bis 9 Uhr und 15:30 bis 19:30 Uhr, im 7,5-Minuten-Takt anstatt wie bisher im 10-Minuten-Takt. Die Fahrgastzahlen auf dieser Linie sind stark gestiegen. Die Verdichtung kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt. Bis im Dezember 2026 findet zudem die Elektrifizierung dieser Buslinie statt, die danach über die Querung Grüze verkehren wird und nicht mehr über die Rudolf-Diesel- und die Seenerstrasse.