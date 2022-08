Auch Solaranlagen auf Flachdächern können im Meldeverfahren bewilligt werden, wenn diese vom Boden nicht einsehbar sind. Bei Objekten der Denkmalpflege gelten weiterhin erhöhte Gestaltungsanforderungen. Es empfiehlt sich hier, frühzeitig mit der städtischen oder kantonalen Denkmalpflege für eine Beratung Kontakt aufzunehmen.

Falls für die Bewilligung der Solaranlage weiterhin ein Baugesuch notwendig ist, so wird es in den meisten Fällen im Anzeigeverfahren behandelt, womit die Bearbeitungsdauer ca. sechs Wochen ab abgeschlossener Vorprüfung dauert. Auch Solarsysteme an Fassaden sowie freistehende Anlagen in Bauzonen (ausser in Kernzonen) werden neu im Anzeigeverfahren bewilligt.

Nach wie vor besteht die Pflicht, alle Solaranlagen dem örtlichen Stromnetzbetreiber, konkret Stadtwerk Winterthur, anzumelden. Dies gilt auch für sogenannte «Plug-&-Play»-Photovoltaikanlagen (bis 600 Watt Einspeiseleistung). Details zum Bewilligungsverfahren von Solaranlagen können dem Merkblatt «Photovoltaikanlage: Merkblatt Baubewilligung» entnommen werden. Sie ist auf der Website des Baupolizeiamts aufgeschaltet.

Verfahrenserleichterungen unterstützen den Trend zum Bau von Solaranlagen

Seit 2016 konnten immer mehr Solaranlagen vom Baupolizeiamt in Winterthur direkt über eine reine Meldung bewilligt werden. Waren es 2021 lediglich 14, stieg die Zahl bis 2021 kontinuierlich auf 142. Im Jahr 2022 konnten bis Ende Juli bereits 161 Gesuche für Solaranlagen im Meldeverfahren bewilligt werden. Mit der Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens wird dieser Trend nochmals verstärkt.

Das Merkblatt für Solaranlagen sowie das Meldeformular sind auf der Website der Stadt Winterthur abrufbar.

Weiterführende Informationen zum Thema Bauen einer Photovoltaikanlage sowie den Fördermöglichkeiten finden Sie auch auf der Website von Stadtwerk Winterthur unter:

• Rund ums Bauen — Stadtwerk Winterthur (Stichwort «Fotovoltaik») [Downloads]

• Fotovoltaik — Stadtwerk Winterthur [Informationen]