Die Stadt fördert sechs Smart City Projekte für 2025

Smart City Winterthur mit neuer Strategie Das Programm «Smart City» der Stadt Winterthur wurde 2018 ins Leben gerufen und wird vom Amt für Stadtentwicklung geleitet. Ziel ist es, mit neuen Ideen und Technologien das Leben in Winterthur nachhaltiger und lebenswerter zu machen. Smart City fördert innovative Projekte, die konkrete Herausforderungen angehen und Lösungen für die Zukunft entwickeln. Der Stadtrat hat per 1. Januar 2025 die neue Strategie «Smart City Winterthur 2030» in Kraft gesetzt. Diese Strategie stellt die Weichen für eine zukunftsorientierte Stadt, indem sie die Innovationskultur stärkt, die Fähigkeiten der Mitarbeitenden und Partner:innen zur Entwicklung kreativer Lösungen fördert und neue Räume sowie Netzwerke für Zusammenarbeit schafft. Ein wichtiger Baustein des Programms bleibt der jährliche Innovationskredit, mit dem ausgewählte Projekte finanziert werden. Ergänzt wird dieser durch das «WinLab», ein Reallabor, in dem Stadtverwaltung, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam innovative Lösungen entwickeln und testen. Mehr Informationen finden sich unter stadt.winterthur.ch/smartcity