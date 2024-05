Baumfällung im Schulareal Tössfeld

Im Zuge der Aufbauarbeiten der temporären Turnhalle im Schulareal Tössfeld muss eine Abwasserleitung neu verlegt werden. Weil die Wurzeln einer rund 120-jährigen Rosskastanie betroffen sind, muss diese gefällt werden. Sie wird ersetzt, ebenso wie ein bereits gefällter, vom Brand stark beschädigter Baum.

An Pfingsten 2023 zerstörte ein Brand die Turnhalle beim Schulhaus Tössfeld. Sie wird durch eine temporäre Turnhalle in Holzsystembauweise ersetzt (Medienmitteilung vom 18. Dezember 2023). Derzeit laufen die Arbeiten rund ums Fundament. Dabei wird ein beschädigtes Abwasserrohr neu verlegt. Wie sich während der Arbeiten zeigte, verlaufen innerhalb der Baugrube Starkwurzeln einer Rosskastanie (Katasternummer 14217) mit Jahrgang 1906. Die laufenden Bauarbeiten lassen sich nicht durchführen ohne diese zu kappen. Weil dadurch die Standfestigkeit des bereits durch den Brand beeinträchtigten Baumes nicht mehr gewährleistet wäre, muss die Rosskastanie gefällt werden, was voraussichtlich heute Mittwoch passieren wird. Alternativen wurden geprüft, wären aber mit erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen verbunden. Vor Beginn der Baumfällung wurde durch einen externen Baumpfleger überprüft, ob sich brütende Vögel im Geäste befinden. Es wurden keine Nester entdeckt, deshalb kann der Baum auch ausserhalb des Winterhalbjahres gefällt werden.

Der Baum wird durch eine junge Rosskastanie am gleichen Standort ersetzt. Ebenso ein Nachbarbaum, der bereits im letzten Spätsommer im Zuge der Rückbauarbeiten gefällt werden musste, da er durch den Brand zu viel Schaden genommen hatte. Beide Bäume sind Teil eines erhaltenswerten Baumkarrees.

Die Arbeiten für die Erstellung der Übergangsturnhalle sind auf Kurs. Während der Sommerferien wird der Holzbau erstellt, ab Anfang 2025 kann er in Betrieb genommen werden.