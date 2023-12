Temporäre Turnhalle im Tössfeld

Als Eins-zu-eins-Ersatz für die an Pfingsten durch einen Brand zerstörte Turnhalle beim Schulhaus Tössfeld hat der Stadtrat beschlossen, eine temporäre Turnhalle zu errichten. Der gewählte Holzsystembau hat sich bereits im Kanton und in der Stadt Zürich als erfolgreiche Übergangslösung bewährt. Die Kosten für die Ausführung belaufen sich auf 4,45 Millionen Franken, wobei dank Schadensanerkennung durch die Versicherung rund 2,34 Millionen Franken wieder an die Stadt Winterthur zurückfliessen werden. Der Stadtrat hat den für die Stadt verbleibenden Betrag von 2,11 Millionen Franken gebunden erklärt.