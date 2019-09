Seit 25 Jahren gibt es in Winterthur das Verbund-Billett für den Zutritt in die Freibäder, das Hallenbad, die Eissportanlage und die Saunas. Dieses Jubiläum wurde über die Sommermonate an verschiedenen Orten mit verschiedenen Aktionen gefeiert. Die letzte Möglichkeit zu profitieren besteht am kommenden Mittwoch, 25. September.

Das im Jahr 1994 vom Winterthurer Sportamt lancierte Verbund-Ticket für Sportanlagen der Region Winterthur wurde den ganzen Sommer über mit verschiedenen Aktionen gefeiert (vgl. Medienmitteilung vom 21. Mai 2019).

Upgrade und Gutscheine als Jubiläums-Highlight

An je einem Tag im Mai, Juni und August wurden 25 Saisonsportpass-Gutscheine verschenkt. Wo die Aktionen stattfanden, wurde jeweils kurzfristig über die klassischen oder sozialen Medien kommuniziert. War der Ansturm im Mai noch etwas verhalten, erkundigten sich im Juli bereits die ersten, warum die Aktion denn nicht auch im Ferienmonat Juli stattfinden würde. Im August wurden daher die Verstecke erschwert, und nur wer sich auch sportlich betätigte, konnte im Skillspark oder in der Kletterhalle einen entsprechenden Gutschein ergattern.

Am nächsten Mittwoch, 25. September, können nun zum letzten Mal alle Jahressportpass-Besitzerinnen und -Besitzer «Basis» oder «Relax» – das sind knapp 9000 Personen – auch ohne Variante «Climb» oder «Trend» gratis in die Kletterhalle und in den Skillspark. Die beiden Anlagen schenken den Abonnentinnen und Abonnenten den Tageseintritt. Da im August nicht alle Saisonsportpass-Gutscheine in der Kletterhalle gefunden wurden, wird es dort auch nochmals möglich sein, einen solchen zu ergattern.