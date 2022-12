Der Bereich Alter und Pflege der Stadt Winterthur bietet in fünf Alterszentren sowie der Spitex ein vielfältiges Dienstleistungsangebot vor allem für ältere Menschen an. Die sieben Spitex-Zentren – verteilt auf die Quartiere der Stadt Winterthur – gewährleisten die Nähe zur Bevölkerung, welche aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung zu Hause benötigen. Seniorinnen und Senioren bieten die fünf Alterszentren verschiedene Wohnformen mit auf ihre Bedürfnisse abgestimmter Pflegeintensität sowie umfassende ergänzende Dienstleistungen an.