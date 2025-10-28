Willkommen zum Klima-Café

Die Fachstelle Klima lädt am Mittwoch, 5. November 2025, von 17.30 bis 19.00 Uhr im Bistro Alte Kaserne zum ungezwungenen Dialog zum Thema Klimaanpassung in Winterthur ein. Vorbeikommen, zuhören, mitreden.

Wie passt sich Winterthur an die sich ständig verändernden klimatischen Bedingungen an? Sandra Probst-Rüd von der Fachstelle Umwelt, Mario Leu von Stadtgrün und Ilona Meili von der Abteilung Mobilität sind zu Gast beim Klima-Café.

Wir diskutieren Ideen, Herausforderungen und Fragen in ungezwungener Atmosphäre. Ohne Anmeldung. Einfach vorbeikommen und mitreden – alle sind herzlich willkommen. Ein Getränk pro Person ist offeriert.

Mittwoch, 5. November 2025

Ab 17.30 bis 19.00 Uhr

Alte Kaserne Bistro

Technikumstrasse 8, 8403 Winterthur

Das Klima-Café ist Teil der Veranstaltungsreihe Klimadialog.

Mehr Informationen: stadt.winterthur.ch/klimadialog