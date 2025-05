Mit «Klima à la carte» klimafreundliche Ernährung erlebbar machen

Ernährung gehört neben Wohnen und Mobilität zu den drei Konsumbereichen mit den grössten Umweltauswirkungen. Ins Gewicht fallen dabei die Treibhausgase, die bei der Produktion, der Verarbeitung und dem Transport von Lebensmitteln verursacht werden. Tierische Produkte schlagen deutlich höher zu Buche als pflanzliche Produkte. Auch Lebensmittelverluste – sogenannter Food Waste – haben einen grossen Einfluss auf die Klimabilanz. Allein in der Gastronomie fallen im Kanton Zürich jährlich rund 40 000 Tonnen Food Waste an, was acht Prozent der gesamten Lebensmittelabfälle entspricht. Durch ein ausgewogenes und nachhaltiges Angebot sowie durch das Reduzieren von Lebensmittelverschwendung kann die Gastronomie einen wirksamen Beitrag leisten.

Nachhaltige Küche – genussvoll und kreativ