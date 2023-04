Wussten Sie, dass ein Grossteil der Lebensmittelabfälle in der Schweiz zu Hause anfällt? Was sind die Ursachen und wie lässt sich Food Waste vermeiden? Am Mittwoch, 26. April 2023 gehen wir dieser Frage in einem interaktiven Workshop auf den Grund, gemeinsam mit den Fachpersonen des Winterthurer Jungunternehmens «Hängry Foods».

Nach einem fachlichen Input mit praktischen Tipps werden individuelle Fragen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Auf spielerische Weise lernen Sie zudem mehr über die Haltbarkeit von Produkten kennen.

Food Waste schadet nicht nur der Umwelt und dem Klima, sondern auch Ihrem Geldbeutel. Grund genug, dass wir Wege finden, um das Ziel des Bundesrats zu erreichen: die Lebensmittelverschwendung in der Schweiz bis 2030 im Vergleich zu 2017 zu halbieren.

Wann: Mittwoch, 26. April 2023, 18:00 - 19:30 Uhr

Veranstaltungsort: K.118 am Lagerplatz, ZHAW POC-LAB, Raum "Forum", Lagerplatz 24, 8400 Winterthur

Anmeldung: E-Mail an klima@win.ch

Weitere Infos finden Sie hier.