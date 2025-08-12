Cool bleiben bei Hitze: Was bei hohen Temperaturen zu beachten ist
Wegen der Klimaerwärmung müssen wir in den kommenden Jahren mit häufigeren Hitzetagen rechnen. Hitzetage sind Tage, an denen die Höchsttemperatur 30 °C erreicht oder übersteigt. Die Analyse der Klimarisiken des Bundes bewertet die zunehmende Hitzebelastung als das grösste Risiko, das durch den Klimawandel entsteht.
Die zunehmende Hitzebelastung kann erhebliche Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Gesundheit haben. Städte sind besonders betroffen von Hitzewellen im Sommer. Strassen und Gebäude heizen sich stärker auf als Wälder, Wiesen und Seen. Auch bei uns in Winterthur wird die zunehmende Hitze im Sommer für einige Menschen zu einer gesundheitlichen Belastung. Im Jahr 2024 kletterte das Thermometer in Winterthur Veltheim an 24 Tagen auf über 30 °C. Hier einige Tipps zum Verhalten an heissen Tagen:
1. Körper kühl halten
- Wenn möglich körperliche Anstrengungen zu den heissesten Tageszeiten meiden
- Luftige Kleidung tragen
- Leichte Bettwäsche benutzen
- Körper mit kühlen Duschen/Bädern, kühlenden Lotionen, kalten Tüchern auf Nacken und Stirn oder kühlen Fuss- und Handbädern abkühlen. Achtung: Zu kalte Bäder und Duschen können zu Verengungen der Blutgefässe führen, was die Wärmeabgabe erschwert.
- Ventilator nutzen, um die Wärme von der Hautoberfläche abzuführen
2. Zuhause kühl halten
- Fensterläden/Storen und Fenster tagsüber schliessen
- Nachts und früh morgens lüften
- Falls nötig stosslüften
- Nicht zwingend benötigte elektrische Geräte ausschalten
3. Viel trinken, leicht essen
- Regelmässig trinken
- Möglichst auf Alkohol und gesüsste Getränke verzichten
- Kleinere, leichtere und häufigere Mahlzeiten essen
- Wasserreiches Obst und Gemüse wählen
- Salzhaltige Lebensmittel nach dem Schwitzen, um den Mineralverlust auszugleichen
4. Vor Sonne schützen
- Pralle Sonne meiden
- Haut mit Kleidung bedecken
- Kopfbedeckung anziehen
- Sonnenschutzmittel mit hohem Sonnenschutzfaktor und breitem Spektrum (UVA/UVB) verwenden und regelmässig auffrischen
5. Risikopersonen schützen
Zu den Personengruppen, für welche die Hitze eine besonders grosses Gesundheitsrisiko darstellt, gehören:
- Ältere Personen
- (Chronisch) kranke Personen
- Säuglinge
- Kleinkinder
- Schwangere
Diese Risikogruppen benötigen besonderen Schutz und Aufmerksamkeit.
6. Symptome erkennen und behandeln
Hitzebedingte Krankheitssymptome umfassen:
- Schwäche und Müdigkeit
- Erhöhter Puls
- Starkes Schwitzen
- Trockener Mund
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- Muskelkrämpfe
Falls Sie oder jemand in Ihrem Umfeld Symptome zeigt, sollte wie folgt gehandelt werden:
- Schattigen/kühlen Ort aufsuchen
- Sich hinlegen
- Körper mit feuchten Tüchern kühlen
- Viel trinken (Wasser oder elektrolythaltige Getränke)
- Bei Bedarf frühzeitig medizinische Hilfe hinzuziehen
Klimaanpassung in Winterthur
Die Stadt Winterthur setzt aktiv Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel um. Unter anderem mit folgenden Projekten: