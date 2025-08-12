Cool bleiben bei Hitze: Was bei hohen Temperaturen zu beachten ist

Die zunehmende Hitzebelastung kann erhebliche Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Gesundheit haben. Städte sind besonders betroffen von Hitzewellen im Sommer. Strassen und Gebäude heizen sich stärker auf als Wälder, Wiesen und Seen. Auch bei uns in Winterthur wird die zunehmende Hitze im Sommer für einige Menschen zu einer gesundheitlichen Belastung. Im Jahr 2024 kletterte das Thermometer in Winterthur Veltheim an 24 Tagen auf über 30 °C. Hier einige Tipps zum Verhalten an heissen Tagen:

1. Körper kühl halten

Wenn möglich körperliche Anstrengungen zu den heissesten Tageszeiten meiden

Luftige Kleidung tragen

Leichte Bettwäsche benutzen

Körper mit kühlen Duschen/Bädern, kühlenden Lotionen, kalten Tüchern auf Nacken und Stirn oder kühlen Fuss- und Handbädern abkühlen. Achtung: Zu kalte Bäder und Duschen können zu Verengungen der Blutgefässe führen, was die Wärmeabgabe erschwert.

Ventilator nutzen, um die Wärme von der Hautoberfläche abzuführen

2. Zuhause kühl halten

Fensterläden/Storen und Fenster tagsüber schliessen

Nachts und früh morgens lüften

Falls nötig stosslüften

Nicht zwingend benötigte elektrische Geräte ausschalten

3. Viel trinken, leicht essen

Regelmässig trinken

Möglichst auf Alkohol und gesüsste Getränke verzichten

Kleinere, leichtere und häufigere Mahlzeiten essen

Wasserreiches Obst und Gemüse wählen

Salzhaltige Lebensmittel nach dem Schwitzen, um den Mineralverlust auszugleichen

4. Vor Sonne schützen

Pralle Sonne meiden

Haut mit Kleidung bedecken

Kopfbedeckung anziehen

Sonnenschutzmittel mit hohem Sonnenschutzfaktor und breitem Spektrum (UVA/UVB) verwenden und regelmässig auffrischen

5. Risikopersonen schützen

Zu den Personengruppen, für welche die Hitze eine besonders grosses Gesundheitsrisiko darstellt, gehören:

Ältere Personen

(Chronisch) kranke Personen

Säuglinge

Kleinkinder

Schwangere

Diese Risikogruppen benötigen besonderen Schutz und Aufmerksamkeit.

6. Symptome erkennen und behandeln

Hitzebedingte Krankheitssymptome umfassen:

Schwäche und Müdigkeit

Erhöhter Puls

Starkes Schwitzen

Trockener Mund

Kopfschmerzen

Schwindel

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Muskelkrämpfe

Falls Sie oder jemand in Ihrem Umfeld Symptome zeigt, sollte wie folgt gehandelt werden: