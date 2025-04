31-Days in Winterthur: Klimafreundliche Mobilität kennengelernt, 84 Autos verkauft

Über die 31-Days-Challenge in Winterthur Hinter der 31-Days-Challenge in Winterthur stand eine breite Allianz aus verschiedenen Partnerorganisationen. Das Projekt will Autonutzer:innen zu einem nachhaltigen Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen motivieren basierend auf Freiwilligkeit statt Vorschriften. Es schafft Anreize für klimafreundliche Mobilitätsalternativen während eines Testmonats und darüber hinaus. Projektinitiantin ist die gemeinnützige Genossenschaft 42hacks mit Sitz in der Schweiz. Die Stadt Winterthur unterstützte die Kampagne ebenso wie Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs, die in der Alliance SwissPass zusammengeschlossen sind, sowie die Kooperationspartner Mobility, Rent a Bike und Reka. Das Förderprogramm Energie Winterthur steuerte einen finanziellen Beitrag von knapp 225'000 Franken bei, der zweckgebunden für den Umstieg vom Auto auf ÖV, Car-Sharing und Velo eingesetzt wurde. Mit einem Betrag von 70'000 Franken aus dem Budget für den städtischen Klimaschutz wurden die Bekanntmachung und der E-Bike-Verleih während der Challenge unterstützt. Die Organisation 42hacks analysiert derzeit gemeinsam mit Partnerorganisationen, ob weitere Durchführungen möglich sind und welche Schweizer Regionen mit grossem Verkehrsverlagerungspotenzial dafür in Frage kommen. Eine Wiederholung der 31-Days-Challenge in Winterthur ist zurzeit nicht vorgesehen.