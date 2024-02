Einen Monat autofrei testen: «31 Days Challenge» sucht 1000 Teilnehmende

Ab April 2024 wird in Winterthur die «31 Days Challenge» ausgetragen. Gesucht werden 1000 Winterthurerinnen und Winterthurer, die einen Monat lang auf ihr Auto verzichten. Im Gegenzug erhalten sie während dieser Zeit ein Schnupper-GA und Zugang zu E-Bikes und Mobility-Carsharing.

In vielen Haushalten wird das Auto nur ab und zu, aus Gewohnheit oder für kurze Strecken gebraucht, die gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Velo zurückgelegt werden können. Wer nun testen will, wie sich das Leben ganz ohne eigenes Auto anfühlt, erhält diesen Frühling und Sommer ein interessantes Angebot: Während 31 Tagen können Winterthurerinnen und Winterthurer ihr Auto stehen lassen und erhalten dafür einen Monat lang ein Schnupper-GA, ein E-Bike- und Zugang zur Mobility-Carsharing-Flotte.

Mobilität als Schlüssel zum Klimaschutz

Der Anteil der Autos am Gesamtverkehr liegt in Winterthur höher als in anderen Deutschschweizer Städten. So macht der motorisierte Individualverkehr (kurz MIV) mit Start und/oder Ziel auf Winterthurer Stadtgebiet 38 Prozent aus, in der Stadt Zürich nur 28 Prozent. Dabei trägt die Mobilität massgeblich zum Gesamtenergieverbrauch in der Stadt bei. Rund die Hälfte der direkten Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet von Winterthur stammen zurzeit aus dem Verkehr. Die Mobilität ist damit ein zentraler Faktor im Klimaschutz.

Umsteigen für Netto-Null

Die Winterthurer Stimmbevölkerung hat sich im November 2021 für das Klimaziel Netto-Null bis im Jahr 2040 ausgesprochen. Damit die Stadt dieses Ziel erreicht, müssen mehr Personen zu Fuss gehen, aufs Velo steigen oder mit dem ÖV reisen. Mit dem Wachstum der Bevölkerung sind auch immer mehr Personen unterwegs. Der Platz in den Strassen ist bereits heute knapp. Mit neuen Lösungen will Winterthur Anreize für eine klimagerechte Mobilität schaffen.

Engagement für nachhaltige Mobilität

2023 wurde in Bern ein Test der «31 Days Challenge» mit 100 Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt. Dieses Jahr wird die Kampagne in viel grösserem Massstab in Winterthur lanciert. Sie richtet sich in erster Linie an Autolenkende, die in der Stadt wohnen.

Die «31 Days Challenge» in Winterthur wird von der Genossenschaft «42hacks» umgesetzt und durch mehrere Partnerorganisationen finanziert. Die Stadt Winterthur unterstützt die Kampagne ebenso wie die in der Alliance Swiss Pass zusammengeschlossenen Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs. Die Beiträge der Stadt Winterthur sind zweckgebunden für die Durchführung der Kampagne in Winterthur und den damit verbundenen Umstieg vom Auto auf ÖV, Car-Sharing und Velo. Den grössten Teil der insgesamt 320 000 Franken seitens der Stadt steuert das Förderprogramm Energie Winterthur bei. Ein kleinerer Teil stammt aus dem Budget für den städtischen Klimaschutz.

Die Stadt Winterthur lädt Unternehmen, Schulen, Vereine und die Bevölkerung ein, sich aktiv bei der «31 Days Challenge» zu beteiligen und damit einen weiteren Schritt in Richtung umweltfreundliche Stadtentwicklung zu beschreiten. Eine Anmeldung für die «31 Days Challenge» ist bereits möglich unter www.31days.ch/winterthur. Die Teilnehmerzahl ist auf 1000 Personen beschränkt.

Weitere Informationen und die Anmeldung zur «31 Days Challenge» finden Sie auf www.31days.ch/winterthur.