31 Days Challenge: 1000 Personen für autofreien Monat gesucht

Weniger Autoverkehr, weniger CO2

Viele Menschen in Winterthur sind bereits heute ohne oder nur selten mit einem eigenen Auto unterwegs. Doch der Anteil der Autos am Gesamtverkehr ist in Winterthur höher als in anderen Städten. So macht der motorisierte Individualverkehr mit Start und/oder Ziel auf Winterthurer Stadtgebiet 38 Prozent aus, in der Stadt Zürich nur 28 Prozent. Rund die Hälfte der direkten Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet von Winterthur stammen zurzeit aus dem Verkehr. Die Mobilität ist damit ein zentraler Faktor im Klimaschutz.