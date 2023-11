Biodiversitätsgebiet Totentäli

Bild Legende: Auf Tafeln sollen Besuchende erfahren was es in diesem Lebensraum zu hören und zu sehen gibt. (Zeichnung: atelier schelb+partner ag)

CO 2 -Zertifikate für Kompensationsmassnahmen

Die Kosten für Projektierung und Umsetzung sind auf 300 000 Franken veranschlagt. Die Massnahmen können dank des «Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds» und kantonalen Mitteln umgesetzt werden. Mit dem Kanton wird dazu ein 50 Jahre gültiger Waldreservatsvertrag abgeschlossen. Im künftigen Naturwaldreservat wird durch den Nutzungsverzicht CO 2 aus der Atmosphäre entzogen und langfristig in der Biomasse gespeichert. Für die nächsten 50 Jahre sind dies rund 10 000 Tonnen CO 2 . Stadtgrün Winterthur lässt diese CO 2 -Speicherung im Rahmen eines Pilotprojekts zertifizieren. Die CO 2 -Zertifkitate können am Markt für freiwillige Kompensationsmassnahmen gekauft werden und haben aktuell einen Wert von rund 350 000 Franken.