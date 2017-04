Am Samstag, 23. September 2017, findet die zweite Winti-Sola statt. Bei der ersten Austragung umrundeten über 1300 Läuferinnen und Läufer die Stadt Winterthur auf dem Rundweg entlang der Stadtgrenze. Auf zwölf Teilstrecken legten sie dabei über 84 Kilometer zurück. Ab sofort können sich Teams unter www.winti-sola.ch anmelden.

An der Winti-Sola können alle laufbegeisterten Breiten- bis Leistungssportler/-innen mitmachen. Ein Team besteht aus zwölf Mitgliedern, die sich die Teilstrecken untereinander aufteilen. Die Strecken sind zwischen 3,6 und 11,5 Kilometer lang, davon sind zwei Strecken obligatorische Frauenstrecken. Die Winti-Sola wird durch das Sportamt Winterthur zusammen mit dem Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) organisiert. Der Anlass wird nach dem Vorbild der Sola-Stafette in Zürich durchgeführt, einer der grössten Laufveranstaltungen der Schweiz. Unterstützt wird die Breitensportveranstaltung in Winterthur von der Migros sowie von den Rundweg-Partnergemeinden Elsau, Hofstetten, Illnau-Effretikon, Lindau und Seuzach.

An der ersten Austragung 2016 nahmen über 1300 Läuferinnen und Läufer teil. In einer Zeit von 5:41:34 absolvierte das Team «LVW Racing» die 84 Kilometer lange Strecke am schnellsten. Die Streckenführung der Winti-Sola verläuft hauptsächlich auf dem Rundweg Winterthur. Alle Etappenausgangspunkte des Rundweges Winterthur und alle Winti-Sola-Übergabeorte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Deshalb ist im Winti-Sola-Startgeld auch eine ZVV-Tageskarte für alle Läuferinnen und Läufer inbegriffen. Offizieller Transportpartner der Winti-Sola ist Stadtbus Winterthur.

Ab sofort können sich Teams unter www.winti-sola.ch anmelden. Trainingsstrecken in Winterthur gibt es nebst den als Wanderweg gekennzeichneten Etappen des Rundweges auch auf den verschiedenen, ausgeschilderten Laufrunden, wie die Helsana-Trails Lindberg, Brühlberg und Wolfensberg sowie die Vita Parcours Lindberg, Eschenberg und Hegiberg.