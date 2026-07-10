Zwei städtische Abstimmungsvorlagen am 29. November 2026
Der Stadtrat hat für den Urnengang vom 29. November 2026 zwei städtische Vorlagen festgesetzt:
- Vorlage 1: Städtisches Volksreferendum «Gesamtrevision des kommunalen Richtplans» (Stadtparlaments-Nummer 2024.74)
- Vorlage 2: Städtische Volksinitiative «Ja zu weniger Schulden» (Stadtparlaments-Nummer 2025.142)
Gegen den Beschluss des Stadtparlaments vom 13. April 2026 betreffend die Gesamtrevision des kommunalen Richtplans wurden am 15. Juni 2026 bei der Stadtkanzlei Unterschriftenlisten eingereicht. Die Stadtkanzlei hat 500 gültige Unterschriften festgestellt. Damit ist das Referendum zustande gekommen. Der Beschluss wird deshalb den Stimmberechtigten der Stadt Winterthur zur Abstimmung unterbreitet.