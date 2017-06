Am einstigen Sitzbankstandort an der Hohfurristrasse sind zwei neue Sitzbänke installiert worden. Möglich wurde dies dank des Konzepts der «Sitzbankgönnerschaften» und zwei privaten Gönnern. Das Konzept besteht bereits seit zwölf Jahren für Bänke im Stadtwald. Es wurde nun auch auf öffentliche Bänke in den städtischen Grünanlagen ausgeweitet.

Stadtgrün Winterthur muss die Unterhaltskosten für die öffentlichen Grünanlagen reduzieren. Für die Umsetzung des Sparziels wurde ein umfassendes Massnahmenpaket erarbeitet, das unter anderem Angebot und Unterhalt von Anlagen nach unterschiedlichen Standards vorsieht. In der Folge hat Stadtgrün im Verlaufe des Winters 40 von insgesamt rund 1800 Sitzbänken entfernt. Davon betroffen war auch die Sitzbankreihe an der Hohfurristrasse in Wülflingen. Die nicht angekündigte Entfernung führte zu zahlreichen Reaktionen und Unverständnis über den sogenannten «Bänkliraub».

Zwei Sitzbänke dieses «Bänkliraubs» werden nun am 26./27. Juni wieder am alten Standort an der Hohfurristrasse montiert. Ermöglicht haben dies zwei Sitzbankgönner. Das Konzept der Sitzbankgönnerschaften besteht für den Stadtwald bereits seit dem Jahr 2005. Mit der Zusammenführung von Forst und Gärtnerei zu Stadtgrün Winterthur im Jahr 2016 lag es nahe, das bestehende Konzept zu überprüfen und auf alle geeigneten öffentlichen Bänke in Winterthur auszudehnen. Stadtgrün Winterthur hat dies nun umgesetzt.

Insgesamt 645 öffentliche Sitzbänke stehen für Sitzbankgönnerschaften zur Verfügung. Die Bänkli-Standorte sind im Internetstadtplan ersichtlich. Eine Sitzbankgönnerschaft kann mittels Online-Formular auf der Seite stadt.winterthur.ch/sitzbankgoennerschaft bei Stadtgrün Winterthur angemeldet werden. Im Gönnerbeitrag von 1500 Franken enthalten sind eine Widmungstafel, die Pflege sowie der Unterhalt der Sitzbank und des Standortes während fünf Jahren.