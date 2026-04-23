Zwei neue Mitglieder im Stadtparlament Winterthur
Der Stadtrat hat zwei neue Mitglieder des Stadtparlaments für gewählt erklärt, nachdem Andreas Geering (Die Mitte) und Romana Heuberger (FDP.Die Liberalen) aufgrund ihrer Wahl vom 8. März 2026 als Mitglieder des Stadtrats auf die Annahme ihrer Wahl als Mitglieder des Stadtparlaments verzichtet haben.
Dominik Kern, geboren 1991, ist Software-Ingenieur und folgt auf Andreas Geering. Daniel Zwahlen, geboren 1967, ist Arzt und rückt für Romana Heuberger nach. Beide werden ihr Amt per 11. Mai 2026 antreten.