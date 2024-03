ZVV-Ticketautomaten in Winterthur sind fit für die Zukunft

Stadtbus Winterthur hat in den vergangenen zwölf Monaten 204 ZVV-Ticketautomaten modernisiert. Neu können die Fahrgäste mit den gängigsten Kredit- und Debitkarten kontaktlos bezahlen. Busbillette sind weiterhin auch über die ZVV-App erhältlich. Wer kein Smartphone besitzt, kann sich in der Verkaufsstelle ZVV-Contact am Hauptbahnhof beraten lassen oder neu das Ticket telefonisch beim ZVV-Kundendienst kaufen.