«ZVV Contact» neu im Bahnhofsgebäude

Ab dem 19. Juni 2025 befindet sich die Beratungs- und Verkaufsstelle «ZVV Contact» neu im Hauptgebäude des Bahnhofs Winterthur – gleich neben der Tourist Information. Am bisherigen Standort im Pilzdach wird ein Warteraum für die Fahrgäste geprüft. Grund für den Umzug sind gebäudetechnische Herausforderungen im Pilzdach und der Umstand, dass Kund:innen auch bei kaltem und nassem Wetter im Freien warten mussten.

Seit 2013 befindet sich die Winterthurer Verkaufs- und Beratungsstelle «ZVV Contact» im Pfeiler des Pilzdachs. Während dieser Zeit hat Stadtbus Winterthur dort im Auftrag des ZVV für gut 60 Millionen Franken Billette verkauft und unzählige Beratungsgespräche durchgeführt. Probleme mit der Klimaanlage und der Wärmeversorgung haben jedoch in den vergangenen Jahren zu teils untragbaren Zuständen für das Verkaufspersonal gesorgt. Die Kosten für einen Umbau wären unverhältnismässig hoch. Zudem mussten Kund:innen bisher im Freien warten, wenn keiner der beiden Verkaufsschalter frei war.

Warten im Innenraum anstatt im Freien

Stadtbus Winterthur konnte deshalb in Absprache mit dem ZVV neben der Tourist Information im SBB-Gebäude am Bahnhofplatz eine Verkaufsfläche mieten und gemäss den Vorgaben des ZVV einrichten. Die Kund:innen können dort geschützt vor Wind und Wetter warten, falls kein Schalter frei ist. Ein neues Ticketsystem, wie es an vielen Verkaufsstellen bereits üblich ist, signalisiert den nächsten freien Schalter und macht die üblicherweise kurze Wartezeit planbar. Und die Mitarbeitenden sind vor Durchzug geschützt. Am neuen Standort steht künftig ein Beratungstisch für längere Gespräche zur Verfügung. Dort können die Mitarbeitenden etwa bei Problemen mit der Bedienung der ZVV-App oder des Onlinefahrplans unterstützen. Zudem bietet dies eine bessere Möglichkeit für die Bedienung von Menschen im Rollstuhl.

Angebot bleibt

Der Billettkauf und die ÖV-Beratung werden sowohl für Fahrgäste wie Stadtbus-Mitarbeitende angenehmer als bisher. Das Angebot ändert hingegen nicht. Bei «ZVV Contact» in Winterthur sind sämtliche Fahrscheine für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz erhältlich, inklusive Abonnemente. Internationale Billette wie auch Gruppenreisen verkauft hingegen weiterhin nur die SBB.

Neuer Warteraum am bisherigen Standort

Der Umzug der Verkaufs- und Beratungsstelle schafft neue Möglichkeiten am Busbahnhof. Derzeit klärt Stadtbus Winterthur ab, ob im Pfeiler des Pilzdachs ein Warteraum für die Fahrgäste entstehen kann. Damit würden die zur Hauptverkehrszeit oft vollen Haltekanten etwas entlastet. Wann dieser Warteraum zur Verfügung steht, ist derzeit jedoch noch offen.

Schliessung zwecks Umzugs am 17. und 18. Juni

Der neue Standort steht ab dem 19. Juni 2025 für Kund:innen offen. Wegen des Standortwechsels bleiben die Schalter am 17. und 18. Juni 2025 geschlossen. Während dieser Zeit steht das «ZVV Contact» in Zürich telefonisch unter 0800 988 988 zur Verfügung. Fahrgäste von Stadtbus können ihre Tickets weiterhin über die ZVV-App oder an den Billettautomaten beziehen.