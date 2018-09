In der zweiten Woche der Herbstferien, vom 8. bis 15. Oktober, wird die Beratungs- und Verkaufsstelle ZVV-Contact am Hauptbahnhof baulich optimiert und bleibt deshalb geschlossen. Für Unterstützung und Beratung der Kundschaft sind Mitarbeitende von Stadtbus vor Ort.

Ende Juni 2013 wurde der neugestaltete Untertorplatz mit dem markanten Dach in Betrieb genommen – und damit auch die im Fuss der neuen Überdachung untergebrachte neue Verkaufsstelle ZVV-Contact. Aufgrund der Erfahrungen von fünf Jahren werden nun Arbeiten zur ergonomischen Optimierung der Verkaufstheke bzw. der Arbeitsplätze der Mitarbeitenden des Beratungs- und Verkaufszentrums des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) fällig. So wird insbesondere eine neue, etwas niedrigere Theke den Kundenkontakt erleichtern und die Verkaufssituation für Kunden und Mitarbeitende bequemer und praktischer gestalten. Zugleich soll damit das Erscheinungsbild der Winterthurer Verkaufsstelle an die übrigen ZVV-Contact-Beratungs- und Verkaufszentren angeglichen werden. Zu diesem Zweck bleibt das Zentrum vom 8. bis 13. Oktober geschlossen.

Für Informationen und zur Unterstützung der Kundinnen und Kunden beim Bezug von Tickets, Mehrfahrtenkarten und weiteren Abonnementen an den Automaten oder über die ZVV-App werden von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr am Untertor Mitarbeitende von Stadtbus, gut sichtbar gekennzeichnet, bereitstehen. Ebenso kann telefonische Unterstützung beim ZVV-Contact (0848 988 988) eingeholt werden. Darüberhinausgehende Geschäfte, insbesondere im Zusammenhang mit Halbtax-Abonnementen (Kauf, Erneuerung), sollen nach Möglichkeit in den Wochen vor oder nach den Bauarbeiten erledigt werden. In dringenden Fällen steht aber dafür selbstverständlich der SBB-Schalter im Bahnhofgebäude zur Verfügung.

Stadtbus bedankt sich bei seiner Kundschaft für das Verständnis. Ab Montag, 15. Oktober 2018, ist das Beratungs- und Verkaufszentrum wieder wie gewohnt geöffnet (Mo–Fr 07.00–19.00, Sa 08.30–17.00 und vor Feiertagen 07.00–16 Uhr).