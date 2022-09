Die Nachfrage nach Spitex-Leistungen steigt, insbesondere seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Das anfangs Jahr eröffnete Spitex-Zentrum Mattenbach hilft, die wachsende Nachfrage zu decken, und erfüllt zugleich ein Ziel der Pflegversorgung der Stadt Winter­thur. Vor allem im Bereich der psychiatrischen Leistungen ist ein markanter Zuwachs zu verzeichnen. Das Angebot der psychiatrischen Pflege der Spitex bildet denn auch einen Schwerpunkt im neuen Spitex-Zentrum Mattenbach.

Am Samstag, 3. September 2022, findet der jährliche nationale Spitex-Tag unter dem Motto «Die Spitex – modern und systemrelevant» statt. Die Bedeutung der Spitex für die Gesund­heitsversorgung in Winterthur war in den letzten zwei Jahren deutlich zu spüren. Die Nachfrage nach Dienstleistungen im ambulanten Bereich ist stark gestiegen.

Verbesserte Versorgung des Quartiers Mattenbach

Die Spitex Stadt Winterthur verzeichnete bereits im letzten Jahr eine markante Zunahme von Anfragen. Betrieblich stiess die Spitex mit der bestehenden Infrastruktur (Büroflächen, Garde­roben, Parkplätze für Velos und Autos) an ihre Grenzen, da sie nicht mit dem Personalwachs­tum Schritt halten konnte. Aus diesem Grund sowie basierend auf den Masterplan Pflegever­sorgung der Stadt Winterthur wurde anfangs 2022 ein siebtes Zentrum an der Scheideggstras­se 2a eröffnet. Mit dem Spitex-Zentrum Mattenbach führt die Spitex Stadt Winterthur nun in allen sieben Stadtkreisen ein Zentrum. Für das Quartier Mattenbach verbessert das neue Spitex-Zentrum die ambulante Versorgung, es schliesst eine Lücke in einem dichtbevölkerten Stadtteil.

Psychiatrische Pflege der Spitex

Im Spitex-Zentrum Mattenbach ist neu auch das Team der psychiatrischen Pflege der Spitex ansässig. Psychische Krisen oder Erkrankungen können jeden Menschen treffen, unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialer Stellung. Der Alltag wird zur grossen Herausforderung für die betroffene Person und deren Umfeld. Gewohnte Bewältigungsstrategien greifen plötzlich nicht mehr. Bei der Überwindung von solch schwierigen Lebensphasen leisten erfahrene Pflegefach­personen der psychiatrischen Pflege unkompliziert und rasch individuelle Unterstützung zu Hause

Spitex-Zentrum Mattenbach – Tag der offenen Tür am nationalen Spitex-Tag

Am Samstag, 3. September 2022, dem nationalen Spitex-Tag, macht die Spitex Stadt Winter­thur das neue Spitex-Zentrum Mattenbach der Öffentlichkeit zugänglich. Besucherinnen und Besucher können die Räumlichkeiten besichtigen und erhalten Auskunft über die Angebote der Spitex Stadt Winterthur. Vor Ort kann der Blutdruck gemessen sowie der Inhalt des Spitex-Rucksacks inspiziert werden und die Hygiene-Blackbox zeigt auf, ob die Hände korrekt desinfiziert sind.