Zürich Wind sichert Standorte zur Windmessung in Rickenbach und Wiesendangen

Zürich Wind hat zwei Standorte für Windmessungen im Kanton Zürich gesichert: In Rickenbach und Wiesendangen konnten geeignete Grundstücke für die Messmasten gefunden werden. Die Ausschreibung für den Aufbau und Betrieb der Windmessmasten startet in den kommenden Tagen.

Mit den Standorten für Windmessungen in Rickenbach und Wiesendangen macht Zürich Wind einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Erfassung des Windpotenzials im Zürcher Weinland. Mit jeweils einem rund 120 Meter hohen Windmessmast werden über mindestens ein Jahr hinweg umfassende Daten über das lokale Windpotenzial gesammelt. Diese Daten sind eine unverzichtbare Grundlage für ein allfälliges Windenergieprojekt in Rickenbach und Wiesendangen. «Anhand der gesammelten Windmessdaten können wir beurteilen, ob sich die Entwicklung eines Windprojekts an diesen Orten lohnt und damit ein Beitrag zur regionalen Stromversorgung geleistet werden kann», sagt Alfredo Scherngell von Zürich Wind.

Kooperative Umsetzung und Dialog mit der Bevölkerung

Bei der Entwicklung möglicher Windenergieprojekte setzt Zürich Wind auf ein dialogorientiertes Vorgehen und den engen Austausch mit den Standortgemeinden und der lokalen Bevölkerung. Jede potenzielle Windenergienutzung durchläuft vorgängig eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung und wird unter engem Einbezug der lokalen Bevölkerung und in enger Abstimmung mit den Umweltschutzverbänden entwickelt. «Die lokale Zustimmung und wirtschaftliche Teilhabe sind Voraussetzung für die Projektrealisierung», betont Pascal Müller von Zürich Wind. Windenergieanlagen produzieren mehr als zwei Drittel ihres Stroms im Winterhalbjahr – also dann, wenn die Tage kürzer werden, der Stromverbrauch markant zunimmt und gleichzeitig weniger Solarstrom produziert wird. Somit ist Windenergie eine ideale Ergänzung zu Solar- und Wasserkraft und ein zentraler Baustein im Energiemix für eine sichere und klimafreundliche Stromversorgung der Zukunft.

Nächste Schritte

Die Ausschreibung zur Errichtung der Messmasten in Rickenbach und Wiesendangen wird in den nächsten Tagen auf Simap.ch veröffentlicht. Die Messkampagne startet voraussichtlich im Herbst 2025. Die Ergebnisse werden nach der Messkampagne veröffentlicht. Weitere Windmesskampagnen an zusätzlichen Standorten im Kanton sind in Abklärung.